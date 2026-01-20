ŠOK U MELBURNU! Kakav debakl novog Novaka Đokovića
IZNENAĐENjE u Melburnu!
Iako ga skoro svi vide kao skorijeg osvajača grend slema, brazilski teniser Žoao Fonseka još jednom je dokazao da za sve postoji vreme i mesto, a da on još uvek nije spreman ni za pola onog što mu se predviđa.
Tako je već na startu Australijan opena poražen od Eliota Spicirija iz Sjedinjenih Američkih Država sa 6:4, 2:6, 6:1, 6:2.
Inače, Fonseka se pominjao kao potencijalno iznenađenje u Melburnu. Bio je u delu žreba u kome je Janik Siner, a njegove izdanje razočaralo je ljubitelje tenisa. Nije imao ni najmanju šansu protiv rivala, izgledao je iscrpljeno i demotivisano, pa je poražen nakon nešto više od dva i po sata.
Brazilac ujedno u svetu tenisa važi i za naslednika Novaka Đokovića, što je Alehandro Davidovič Fokina jednom otvoreno rekao. Naime, nakon meča u finalu u Bazelu prošle godine Španac je bio je izričit.
- Igrao si neverovatan tenis. Ti si osoba kakva treba ovom sportu. Sigurno imaš svetlu budućnost. Bićeš sledeći Nole koji će pobediti Karlosa i Janika, sigurno", rekao je Fokina.
Nakon lepih reči, Brazilac je bio jasan:
- Nisam ljubitelj tih poređenja. Svako ima svoju istoriju, a ja ću napisati svoju...
Ipak, daleko je Fonseka od Đokovića, što je potvrdio i u Melburnu.
