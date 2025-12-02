GOTOVO JE! Ana Ivanović stavila tačku za sva vremena

ANA Ivanović ne silazi sa naslovnih strana kako srpskih tako i inostranih medija.

Foto: ATA images/Profimedia

A kako prenosi „Bild“, čuvena srpska teniserka podnela je zahtev za razvod od Bastijana Švajnštajgera!

Jedan od najpoznatijih i najomiljenijih parova stavlja tačku na svoju zajedničku priču. Prema saznanjima nemačkog lista, slavna Srpkinja predala je zvaničan zahtev za razvod.

Dokumenti su, navodno, još u novembru završili u odeljenjeu za porodične sporove u Opštinskom sudu u Minhenu.

Posle devet godina od bajkovitog venčanja u Veneciji i tri sina, čini se da ljubavna priča Ane i Bastijana odlazi u istoriju.

Ivanovićeva, koja trenutno živi u Palma de Majorki sa decom, podnela je i tužbu za izdržavanje dece, prenosi „Bild“ pozivajući se na izvore iz pravosuđa.

Romansa koja je godinama plenila simpatije širom sveta i delovala nesalomivo sada dobija neočekivan, gotovo nezamisliv epilog.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu