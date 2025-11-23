NEMA IM RAVNOG: Italija pobedila Španiju i treći put uzastopno osvojila Dejvis kup

ITALIJA je pokazala da joj nema ravnog u tenisu. "Azuri" su treći put u nizu osvojili Dejvis kup, iako su bili lišeni pomoći prvi zvezde, Janika Sinera.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Oni su finalu sa 2:0 pobedili Španiju, pa nije bilo potrebe da se igra dubl, pošto se sve rešilo u singlu.

Prvo je Mateo Beretini savladao Pabla Karenja-Bustu sa 6:3, 6:4. Odlučujući trijumf i pehar je doneo Flavio Koboli koji je bio bolji od Đaumea Munara i to posle preokreta sa 1:6, 7:6(5), 7:5.

Treba reći da je i Španija je na ovom takmičenju u Bolonji bila oslabljena za najboljeg na svetu Karlosa Alkaraza.

Podesimo, Italija je prošle godine pobedila Holandiju, dok je 2023. bila bolja od Australije.

