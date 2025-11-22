ŠPANIJA BOLJA OD NEMAČKE: Dublovi rešili pobednika, "furija" sa Italijom za trofej Dejvis kupa

MUŠKA teniska reprezentacija Španije plasirala se u finale Dejvis kupa, pošto je večeras u Bolonji u polufinalu savladala selekciju Nemačke sa 2:1.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Drugi, odlučujući poen "furiji" doneli su Marsel Granjolers i Pedro Martinez koji su bili bolji od nemačkog dubla Kevin Kravic/Tim Puc sa 6:2, 3:6, 6:3. Meč je trajao jedan sat i 45 minuta.

Španija je do prednosti došla nakon što je Pablo Karenjo-Busta savladao Nemca Jan-Lenard Štrufa sa 6:4, 7:6(6). Nemačka potom je izjednačila na 1:1, pošto je Aleksandar Zverev nadigrao Đaume Munara sa 7:6(2), 7:6(5).

Teniseri Španije će u nedelju u finalu Dejvis kupa igrati protiv Italije, koja je u petak pobedila Belgiju 2:0. Italija je dvostruki uzastopni šampion Dejvis kupa.

