TENISKI SVET U NEVERICI! Trener Janika Sinera brutalno udario na Novaka Đokovića i to zbog čega

Daren Kejhil, trener Janika Sinera, odgovorio je na komentare Novaka Đokovića u vezi sa doping skandalom i suspenzijom njegovog pulena.

FOTO: Tanjug/AP

Iako nigde nije direktno naveo srpskog tenisera, jasno je da je mislio na njega u objavi na društvenim mrežama. Kejhilu se očigledno nije svidelo ono što je Đoković izjavio u intervjuu koji je vodio Pirs Morgan.

Kejhil je na Instagramu podelio citat nekadašnjeg američkog političara Bila Bularda koji je nedvosmisleno namenjen Đokoviću.

- Mišljenje je najniža forma ljudskog znanja. Ne zahteva nikakvu odgovornost, nikakvo razumevanje. Najviša forma znanja je empatija, jer ona zahteva od nas da suspendujemo svoj ego i živimo u tuđem svetu", naveo je Kejhil u svojoj objavi.

Podsećanja radi, Novak Đoković, dugogodišnji najbolji teniser sveta, je rekao da "način na koji je ceo slučaj vođen ima toliko znakova za uzbunu".

FOTO: Tanjug/AP

Kako je objasnio nedostatak transparentnosti, neusklađenost informacija i činjenica da je zabrana došla baš između grend slemova, tako da ne propusti nijedan, sve je to veoma, veoma čudno.

- To je bilo povlašćeno tretiranje", smatra Đoković, a videćmo da li će srpski as da reaguje na izjavu Sinerovog trenera.

