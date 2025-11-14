TENISKI SVET U NEVERICI! Trener Janika Sinera brutalno udario na Novaka Đokovića i to zbog čega
Daren Kejhil, trener Janika Sinera, odgovorio je na komentare Novaka Đokovića u vezi sa doping skandalom i suspenzijom njegovog pulena.
Iako nigde nije direktno naveo srpskog tenisera, jasno je da je mislio na njega u objavi na društvenim mrežama. Kejhilu se očigledno nije svidelo ono što je Đoković izjavio u intervjuu koji je vodio Pirs Morgan.
Kejhil je na Instagramu podelio citat nekadašnjeg američkog političara Bila Bularda koji je nedvosmisleno namenjen Đokoviću.
- Mišljenje je najniža forma ljudskog znanja. Ne zahteva nikakvu odgovornost, nikakvo razumevanje. Najviša forma znanja je empatija, jer ona zahteva od nas da suspendujemo svoj ego i živimo u tuđem svetu", naveo je Kejhil u svojoj objavi.
Podsećanja radi, Novak Đoković, dugogodišnji najbolji teniser sveta, je rekao da "način na koji je ceo slučaj vođen ima toliko znakova za uzbunu".
Kako je objasnio nedostatak transparentnosti, neusklađenost informacija i činjenica da je zabrana došla baš između grend slemova, tako da ne propusti nijedan, sve je to veoma, veoma čudno.
- To je bilo povlašćeno tretiranje", smatra Đoković, a videćmo da li će srpski as da reaguje na izjavu Sinerovog trenera.
