Tenis

TENISKI SVET U NEVERICI! Trener Janika Sinera brutalno udario na Novaka Đokovića i to zbog čega

Новости онлине

14. 11. 2025. u 09:51

Daren Kejhil, trener Janika Sinera, odgovorio je na komentare Novaka Đokovića u vezi sa doping skandalom i suspenzijom njegovog pulena.

ТЕНИСКИ СВЕТ У НЕВЕРИЦИ! Тренер Јаника Синера брутално ударио на Новака Ђоковића и то због чега

FOTO: Tanjug/AP

Iako nigde nije direktno naveo srpskog tenisera, jasno je da je mislio na njega u objavi na društvenim mrežama. Kejhilu se očigledno nije svidelo ono što je Đoković izjavio u intervjuu koji je vodio Pirs Morgan.

Kejhil je na Instagramu podelio citat nekadašnjeg američkog političara Bila Bularda koji je nedvosmisleno namenjen Đokoviću.

- Mišljenje je najniža forma ljudskog znanja. Ne zahteva nikakvu odgovornost, nikakvo razumevanje. Najviša forma znanja je empatija, jer ona zahteva od nas da suspendujemo svoj ego i živimo u tuđem svetu", naveo je Kejhil u svojoj objavi.

Podsećanja radi, Novak Đoković, dugogodišnji najbolji teniser sveta, je rekao da "način na koji je ceo slučaj vođen ima toliko znakova za uzbunu".

FOTO: Tanjug/AP

 

Kako je objasnio nedostatak transparentnosti, neusklađenost informacija i činjenica da je zabrana došla baš između grend slemova, tako da ne propusti nijedan, sve je to veoma, veoma čudno.

- To je bilo povlašćeno tretiranje", smatra Đoković, a videćmo da li će srpski as da reaguje na izjavu Sinerovog trenera.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 46

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMAM JEDNU STRAŠNU VEST Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara

"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara