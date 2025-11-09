DOBAR POČETAK ZA ŠPANCA: Alkaraz ubedljiv na startu Završnog mastersa
KARLOS Alkaraz na najbolji način počeo je učešće na Završnom mastersu u Torinu. On je u 1. kolu grupe "Džimi Konors" pobedio Aleksa de Minora sa 7:6(5), 6:2.
Nije bio Španac na prepoznatljivom nivou, ali za njega je najvažnije je da je trijumfalno započeo ovo takmičenje.
Trenutno drugi igrač planete je prvi napravio brejk i poveo je sa 3:1. Ipak, odgovorio je Australijanac u sedmom gemu. Do kraja su obojica tenisera bili sigurni na servis i otišlo se u taj-brejk.
Kako su se odvijale stvari u 13. gemu, činilo se da će 7. na ATP listi uspeti da dođe do prednosti. On je poveo sa 3:5, no usledila je serija Alkaraza od četiri poena, što je značilo da je prvi set gotov.
Totalno se raspala igra De Minora u drugom delu. Izgubio je tri uzastopna servisa, a to protiv Karlosa ne sme da se dešava. Španac je sigurno priveo kraju meč koji je trajao jedan sat i 42 minuta.
Alkaraz će u drugom kolu igrati protiv Tejlora Frica, dok će Australijanac odmeriti snage sa Lorencom Muzetijem.
