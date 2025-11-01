Tenis

SINER RAZBIO ZVEREVA: Italijan preko Nemca do finala Pariza

Časlav Vuković

01. 11. 2025. u 19:21

OČEKIVALA je publika u "Bersiju" teniski spektakl između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva, a umesto toga videli su neverovatnu dominaciju Italijana koji je pobedio sa 6:0, 6:1.

СИНЕР РАЗБИО ЗВЕРЕВА: Италијан преко Немца до финала Париза

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena

Trenutno drugi igrač planete se poigrao sa trećim na ATP listi, što je malo ko mogao da zamisli da može da se dogodi.

Siner je u oba seta napravio po tri brejka. Zverev nije bio blizu nijedne šanse da rivalu oduzme servis.

Takođe, momak iz San Kandida je izbuio samo sedam poena na svoj servis, a za trijumf mu je bilo potrebno samo 62 minuta.

Ipak, treba reći da je 28-godišnjak iz Hamburga imao problema sa povredom, pa je to svakako uticalo na ovakav rezultat.

Siner će se za trofej boriti sa Feliksom Ože-Alijasimom. On je ranije danas savladao Aleksandera Bublika.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)