SINER RAZBIO ZVEREVA: Italijan preko Nemca do finala Pariza
OČEKIVALA je publika u "Bersiju" teniski spektakl između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva, a umesto toga videli su neverovatnu dominaciju Italijana koji je pobedio sa 6:0, 6:1.
Trenutno drugi igrač planete se poigrao sa trećim na ATP listi, što je malo ko mogao da zamisli da može da se dogodi.
Siner je u oba seta napravio po tri brejka. Zverev nije bio blizu nijedne šanse da rivalu oduzme servis.
Takođe, momak iz San Kandida je izbuio samo sedam poena na svoj servis, a za trijumf mu je bilo potrebno samo 62 minuta.
Ipak, treba reći da je 28-godišnjak iz Hamburga imao problema sa povredom, pa je to svakako uticalo na ovakav rezultat.
Siner će se za trofej boriti sa Feliksom Ože-Alijasimom. On je ranije danas savladao Aleksandera Bublika.
