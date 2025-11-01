JOŠ KORAK DO TITULE: Ože-Alijasim prvi finalista Pariza!

KANADSKI teniser Feliks Ože-Alijasim prvi je finalista mastersa u Parizu pošto je danas u polufinalu pobedio Kazahstanca Aleksandera Bublika sa 7:6(3), 6:4.

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena

U prvom setu nije bilo čak ni brejk lopti, pa je odlučio taj-brejk u kojem je 10. na ATP listi bio mnogo bolji i tako poveo 1:0.

Na startu drugog seta teniseri su razmenili po brejk, a zatim je Kazahstanac napravio još jedan i stigao do vođstva od 4:2. Ipak, Ože-Alijasim je imao odgovor na sve to. Osvojio je četiri vezana gema i tako stigao do finala posle jednog sata i 38 minut borbe.

Kanađanin će u finalu igrati protiv pobednika meča Janik Siner (Italija) - Aleksander Zverev (Nemačka).

Ukoliko ovaj 25-godišnjak osvoji pomenuti turnir iz serije 1000, osiguraće plasman na završni masters u Torinu. (9. - 16. novembar).

