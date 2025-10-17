TOTALNI HAOS U SVETU TENISA! Srbin nije hteo da pruži ruku rivalu nakon meča

LOŠA sedmica za srpskog tenisera!

Screenshot / TennisTV

Miomir Kecmanović eliminisan je u singlu od Argentinca Ečeverija u osmini finala turnira u Stokholmu. Srbin je posle velike borbe, morao da okonča takmičenje u prestonici Švedske posle poraza u tri seta (6:4, 6:7. 6:3).

Ipak mnogo više se priča o onome šta se desilo na dubl meču. Naime, Kecmanović i Miler su poraženi od iskusnih Italijana Simonea Bolelija i Andrea Vavasorija rezultatom 4:6, 6:1, 10:5. Meč je trajao samo 57 minuta.

Posle završetka taj-brejka u trećem setu, Kecmanović je demonstrativno odbio da se rukuje sa italijanskim parom. Njegov partner Miler jeste prišao da se pozdravi, ali je potom ušao u dužu raspravu sa Bolelijem i Vavasorijem, što je izazvalo dodatnu tenziju na terenu.

👀 Kecmanović decided not to shake hands after a 3rd-set tiebreak loss to Bolelli/Vavassori.



His partner, Alexander Muller, did shake hands but also got involved in a lengthy discussion with the pair at the net.



Unfortunately, I only arrived at the end, so I missed the reason… pic.twitter.com/oOikLGkis3 — Tennis Masterr (@tennismasterr) October 16, 2025

Razlog za nesuglasice na mreži nije potpuno jasan, jer su incident i razmena reči uhvaćeni tek u samom finišu, ali je očigledno da su strasti bile uzavrele.

Neki navode da je jedan od Kecmanovićevih protivnika jako gađao lopticom na mreži, što je jedna vrsta nepoštovanja, ali se to i dalje vodi kao neproverena informacija.

