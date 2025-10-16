KRAJ ZA GREND SLEM ŠAMPIONKU: Ema Radukanu zbog povrede završila sezonu
Britanska teniserka Ema Radukanu odlučila je da završi sezonu i da zbog bolesti ne učestvuje na turnirima u Tokiju i Hongkongu, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).
U saopštenju iz tima britanske teniserke se navodi da je Radukanu odlučila da se sa azijske turneje vrati kući zbog bolesti sa kojom se bori poslednjih desetak dana.
Radukanu je prošle nedelje u Vuhanu prekinula meč prvog kola protiv En Li pri rezultatu 1:6, 1:4 zbog problema sa pritiskom. Britanska teniserka je potom ove nedelje učestvovala na turniru u Ningbou, ali je poražena u prvom kolu od Kineskinje Džu Lin 3:6, 6:4, 6:1.
Radukanu je ove godine učestvovala na 22 turnira, a trenutno se nalazi na 29. mestu WTA liste.
Britanska teniserka je odlučila da se vrati kući kako bi se oporavila pre početka priprema za novu sezonu. Ona će i u 2026. godini sarađivati sa španskim trenerom Fransiskom Roigom.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)