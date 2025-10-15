Tenis

VTA OSAKA! Olga Danilović u četvrtfinalu turnira

Новости онлине

15. 10. 2025. u 09:01

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Osaki, pošto je danas u osmini finala pobedila Amerikanku Ešli Kruger 6:4, 6:4.

Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

Meč je trajao 78 minuta. Kruger je 48. teniserka sveta, dok se Danilović nalazi na 49. mestu WTA liste.

Srpska teniserka će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice meča između Belgijanke Eliz Mertens i Čehinje Tereze Valentove.

WTA turnir u Osaki igra se za nagradni fond od 275.094 dolara.

