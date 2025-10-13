Tenis

A POSLE MEGA SENZACIJE U ŠANGAJU! Novaku Đokoviću oduzeti bodovi na ATP listi

Новости онлине

13. 10. 2025.

Karlos Alkaraz nije igrao na masters u Šangaju, izgubio je 200 bodova, ali je i dalje prvi na ATP listi, dok je šampion Valentin Vašero napredovao 164 mesta.

А ПОСЛЕ МЕГА СЕНЗАЦИЈЕ У ШАНГАЈУ! Новаку Ђоковићу одузети бодови на АТП листи

Masters u Šangaju obeležile su senzacije, ali Španac drži tron sa 11,340 bodova. Posle turnira u Tokiju odustao je od mastersa, pa nije popravio bodovni saldo, ali je i dalje ispred Janika Sinera. Italijan je mogao da smanji zaostatak, ali je morao da preda meč šesnaestine finala Talonu Griksporu zbog grčeva, nije čak mogao ni da hoda. I pored toga ostaje drugi na svetu sa 10,000 bodova. 

Valentin Vašero je u finalu Šangaja pobedio rođaka Artura Rinderkneša  4:6, 6:3, 6:3 i osvojio titulu koja mu je donela neverovatan skok na ATP listi. Počeo je turnir sa 204. pozicije, napredovao je 164 mesta i na najnovijoj ATP listi je 40. sa 1,283 poena.

Treće mesto drži Aleksander Zverev (5.930 poena), a četvrto Amerikanac Tejlor Fric sa 4.645 poena - samo 65 poena više nego Novak Đoković. Srpskom teniseru oduzeto je 250 bodova, budući da je ispao iz polufinala mastersa u Šangaju.

Kada su ostali srpski teniseri u pitanju, Miomir Kecmanović nazadovao je dva mesta i sada je 49. teniser, dok je Laslo Đere 79. teniser sveta. Dušan Lajović zauzima 121. poziciju na ATP listi.

TOP 10 ATP nakon Šangaja:

1. Karlos Alkaraz – 11.340 poena

2. Janik Siner – 10.000 (−950 poena, povukao se u 3. kolu)

3. Aleksander Zverev – 5.930 (−50, poraz od Rinderkneša)

4. Tejlor Fric – 4.645 (−350, ispao u 3. kolu)

5. Novak Đoković – 4.580 (−250, poraz u polufinalu od Vašeroa)

6. Ben Šelton – 4.100 (−90, ispao u 1. kolu)

7. Aleks de Minor – 3.880 (+145, četvrtfinale)

8. Lorenco Muzeti – 3.645 (+1 mesto)

9. Džek Drejper – 3.590 (−1 mesto)

10. Karen Hačanov – 3.190

