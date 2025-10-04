Tenis

POZNATO KADA IGRA ĐOKOVIĆ! Evo kada će Novak na teren na Mastersu u Šangaju

Filip Milošević

04. 10. 2025. u 11:17

Organizatori mastersa u Šangaju objavili su raspored za nedelju, dan kada će i Novak Đoković izaći na teren.

Foto AP

Đoković i Janik Hanfman na teren neće izaći pre 12.30 po našem vremenu.

Pre njih, snage će odmeriti Igo Amber i Holger Rune (6.30), a onda sledi susret Tejlora Frica i Đovanija Petši-Perikara.

