SVET TENISA U ŠOKU! Janik Siner u centru novog skandala!
Italijanski teniser Janik Siner ponovo je deo istrage, ali ne zbog nekakvog prekršaja.
Umesto toga, ovo više ima veze sa matičnom kompanijom koja proizvodi najsavremenije slušalice koje nosi tokom treninga kako bi poboljšao koncentraciju.
Istraživački novinar Pablo Tore bavio se ovim slučajem po pitanju "FocusCalm" kompanijom.
"Harvardski startap je finansirala kineska vlada skoro deceniju pre selidbe u Kinu i uspostavio je partnerstvo sa kompanijama za robotiku kako bi obučavao buduće vojnike", podelio je Tore snimak razgovora.
Čitava epizoda njegove emisije "Pablo Tore otkriva" pod nazivom "Da li je Kina ukrala moždane talase Janika Sinera?" postoji na Jutjubu.
Toreova istraga prelazi granice sporta, tehnologije i međunarodne politike i verovatno će dovesti do veće priče.
Inače, Tore je novinar koji je nedavno počeo da se bavi i Kavajem Lenardom, te aferom u vezi sa njegovom saradnjom sa prevarantskom kompanijom za sadnju drveća.
Naredni Sinerov turnir biće baš u Pekingu 24. septembra, tako da će biti interesantno ukoliko bude dobio pitanja na ovu temu.
