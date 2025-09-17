SVET TENISA U ŠOKU! Janik Siner u centru novog skandala!

Italijanski teniser Janik Siner ponovo je deo istrage, ali ne zbog nekakvog prekršaja.

FOTO: Tanjug/AP

Umesto toga, ovo više ima veze sa matičnom kompanijom koja proizvodi najsavremenije slušalice koje nosi tokom treninga kako bi poboljšao koncentraciju.

Istraživački novinar Pablo Tore bavio se ovim slučajem po pitanju "FocusCalm" kompanijom.

"Harvardski startap je finansirala kineska vlada skoro deceniju pre selidbe u Kinu i uspostavio je partnerstvo sa kompanijama za robotiku kako bi obučavao buduće vojnike", podelio je Tore snimak razgovora.

A CCP-backed technology firm partnered with Chinese military contractors may be harvesting the brain data from elite athletes and schoolchildren globally, reportedly including Jannik Sinner and F1’s Charles Leclerc.



The new @hntrbrkmedia and @pablofindsout investigation: https://t.co/0zWChYsTZo pic.twitter.com/yvoB2biHS6 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 16, 2025

Čitava epizoda njegove emisije "Pablo Tore otkriva" pod nazivom "Da li je Kina ukrala moždane talase Janika Sinera?" postoji na Jutjubu.

Toreova istraga prelazi granice sporta, tehnologije i međunarodne politike i verovatno će dovesti do veće priče.

Inače, Tore je novinar koji je nedavno počeo da se bavi i Kavajem Lenardom, te aferom u vezi sa njegovom saradnjom sa prevarantskom kompanijom za sadnju drveća.

Superstars like Jannik Sinner and Mikaela Shiffrin use FocusCalm headsets that help train their minds.



However, a six-month investigation by @hntrbrkmedia and PTFO reveals that FocusCalm’s parent company, BrainCo, a Harvard startup, was funded by Chinese government entities for… pic.twitter.com/j0mNemoYx1 — Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) September 16, 2025

Naredni Sinerov turnir biće baš u Pekingu 24. septembra, tako da će biti interesantno ukoliko bude dobio pitanja na ovu temu.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja