VRATILA SE STAROJ LJUBAVI! Evo šta Ana Ivanović radi nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera (FOTO)
Nekadašnja teniserka Ana Ivanović u fokusu je javnosti zbog razvoda od Bastijana Švajnštajgera, a Srpkinjaje sada progovorila o svojoj prvoj ljubavi.
Nakon razvoda od nemačkog fudbalera Ivanovićeva je krenula da deli sve više trenutaka iz ličnog života na društvenim mrežama, a najnoviju objavu posvetila je svojoj prvoj ljubavi - tenisu.
- Nikada neću izgubiti strast za voljenim tenisom, to je više od sporta, napisala je Ana uz dve fotografije sa reketom u rukama na terenu.
Nekada prva teniserka planete je na ovaj način pokazala da je tenis za nju više od igre, deo života i način da promoviše zdrav i sportski duh.
