VRATILA SE STAROJ LJUBAVI! Evo šta Ana Ivanović radi nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera (FOTO)

Nekadašnja teniserka Ana Ivanović u fokusu je javnosti zbog razvoda od Bastijana Švajnštajgera, a Srpkinjaje sada progovorila o svojoj prvoj ljubavi.

Foto: Printskrin

Nakon razvoda od nemačkog fudbalera Ivanovićeva je krenula da deli sve više trenutaka iz ličnog života na društvenim mrežama, a najnoviju objavu posvetila je svojoj prvoj ljubavi - tenisu.

I’ll never loose my passion for tennis - it’s more than just a sport 🎾🩶 pic.twitter.com/I3y0vDSnqr — Ana Ivanovic (@anaivanovic) August 6, 2025

- Nikada neću izgubiti strast za voljenim tenisom, to je više od sporta, napisala je Ana uz dve fotografije sa reketom u rukama na terenu.

Nekada prva teniserka planete je na ovaj način pokazala da je tenis za nju više od igre, deo života i način da promoviše zdrav i sportski duh.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu