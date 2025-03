"TO JE LAŽ! NIKAD NISAM BIO SREĆAN": Agasi iskreno o "teretu" prvog mesta

Slavni američki teniser Andre Agasi priča o dolasku na prvo mesto i kako je to na njega uticalo.

Andrea Agasi je postao dvanaesti muškarac i peti Amerikanac u istoriji muškog tenisa koji je postigao ovaj veliki rezultat.

On se smatra jednim od najvećih tenisera svih vremena. Tokom svoje duge, bogate karijere osvojio je osam Grand Slamova, ATP Finale i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, a takođe je bio prvi muškarac koji je ostvario karijerni Super Slam (osvojio sve velike turnire, Olimpijske igre i ATP Finale), podvig koji su postigli samo on i srpski teniser, Novak Đoković.

Svoj reket je "okačio o klin" daleke 2006. godine.

- Mnogi igrači sanjaju o tome da dosegnu vrh teniskog sveta i postanu broj 1 na svetu. Lagao sam kada sam govorio da sam srećan. Lagao sam, zapravo. Ništa nije bilo onako kako sam očekivao - rekao je Agasi.

Desetog dana aprila 1995. godine skinuo je sa trona svog sunarodnika i najvećeg rivala Pita Samprasa i konačno ostvario svoj cilj - postao broj 1 na svetu.

- Nisam osećao ništa. Skino sam Pita sa vrha planine. To je bila laž. To nije uopšte bilo ono što sam osećao. To je ono što sam želeo da osetim - rekao je Agasi, kako piše "Tenis".

Oproštajni meč Agasi je odigrao poslednji meč svoje briljantne karijere protiv Nemca Benjamina Bekera na Ju Es Openu 2006. godine, gde je poražen sa 5-7, (4)6-7, 4-6, 5-7.

Nakon meča, Amerikanac je bio ispunjen suzama dok je zahvaljivao svojim obožavaocima na njihovoj nesebičnoj podršci tokom cele njegove karijere.

