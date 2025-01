SENZACIJA U MELBURNU! Srbin i Rus igraju za titulu na Australijan openu

SRBIJA već ima finalistu na Australijan openu.

FOTO: Tanjug/AP

Ognjen Milić u paru sa Jegorom Plešivcevim igraće finale juniorske dubl konkurencije Australijan opena.

Milić i Plešivcev su napravili čudo izbacivši prve nosioce na turniru, Džegera Liča iz Sjedinjenih Američkih Država i Olivera Bondinga iz Velike Britanije sa 7:5, 5:7, 10:7. Oni će za najvredniju titulu u svojoj mladoj karijeri igrati protiv boljih iz duela Eksted/Kumstat - De Marki/Rejhtman.

Ogromna borba se vodila na terenu tokom čitavog meča, a prvi set je imao presudni značaj da Milić i Plešivcev ostanu u snazi i da se bore protiv visokih momaka iz SAD i Velike Britanije. Držali su se i u drugom setu, dva puta vraćali brejk, ali se otišlo u super taj-brejk koji je igran po izuzetno jakom vetru i hladnom vremenu u Melburnu. Ona presudna razlika je stečena već na startu, jer je srpsko-ruski par vodio sa čak 6:1 posle sedam odigranih poena. Ipak, vraćaju se Amerikanac i Britanac u igru nošeni podrškom sa tribina, dolaze do 7:7, ali su na kraju Srbin i Rus ipak uspeli da trijumfuju.

fOTO: EPA

Ko je Ognjen Milić

Ognjen Milić je pre 17 godina rođen u Grčkoj, a odrastao je u Kragujevcu gde je napravio prve teniske korake. Trenutno je član Akademije Janka Tipsarevića, a treneri su mu Nemanja Plavšić i Vuk Bolić koji je trenutno sa njim u Australiji. Krajem godine je prvi put pozvan za Dejvis kup reprezentaciju Srbije gde je jasno ukazano na njegov talenat i budućnost koju bi mogao da čini za našu reprezentaciju i zemlju.

Sportski gen mu je u porodici - otac Nikola je igrao fudbal u domovini i u Grčkoj, a majka Jasmina je bila košarkašica i kapiten ŽKK Radnički. Uz sve to, njegov deda je bio Milašin Milić Ujka, desni bek i kapiten ekipe koja je bila prvoligaš u nekadašnjoj Jugoslaviji.

- Tenisom se bavim od svoje treće godine, evo skoro 14 godina, zaista uživam svaki dan u ovom sportu. Kao mali sam gledao Noleta na TV-u. Bio sam u stanju da gledam Đokovića po dva-tri sata, tako se probudila ljubav prema tenisu. To su bili moji počeci - kazao je ranije Milić, a na Australijan open je došao tiho, iako je znao da može dosta toga da učini.

Već duži period se nalazi jako visoko na svetskoj juniorskoj listi, ali u juniorsko takmičenje nije ušao kao nosilac. No, to mu uopšte nije smetalo da napravi mini-seriju pobeda na plavom betonu. Evropski je šampion bio do 14 godina.

- Tenisom se bavim od svoje treće godine, evo skoro 14 godina, zaista uživam svaki dan u ovom sportu - kazao je Ognjen.

Nema sumnje da je ovo samo početak onoga što ćemo još da gledamo od mladog Milića.

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca