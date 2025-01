"ISKRENO, NE DEMOTIVIŠE ME OVAKAV POČETAK SEZONE!" Lajović nakon ispadanja od Kecmanovića u prvom kolu Australijan opena

U srpskom derbiju prvog kola teniskog turnira Australijan open u Melburnu Miomir Kecmanović je pobedio Dušana Lajovića s rezultatom 3:2 u setovima (7:5, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3)

FOTO: TSS

- Težak meč, obojica smo igrali dobro s obzirom na to da nisu bili laki uslovi – malo vetra, senka... Propustio sam brejk-lopte u trećem setu, to je bilo presudno posle i energetski. Mislim da sam imao 0-7 brejk-lopte u tom setu... Uđe ti to u glavu. Izborio sam peti set, koji je Miša bolje odigrao, čvrsto je servirao, ulazio mu je prvi servis. Očekivao sam ovakav meč, znamo se, znali smo da će biti gore-dole. Šteta što smo odmah išli jedan na drugog, ali bila je dobra borba - rekao je Lajović.

Situacija na terenu, ali i na tribinama, bila je zanimljiva. Jednom je neko poviknuo "napred obojica", a igrači nisu puno slavili poene.

- Ne možeš, jednostavno. Takva je atmosfera, što je opet nekako bezveze, jer ipak igramo slem, pet setova... Čudno je kada igraš protiv nekog svog, nije idealno, ali ne možemo da biramo - objasnio je iskusni srpski igrač.

Ocenio je Lajović i razloge poraza.

- U nekoliko poena na drugi servis sam riternirao dosta plitko. Kada ne iskoristiš prve brejk-lopte, onda na sledećoj želiš da uradiš nešto, malo se stegneš, tako se zaređa. Trebalo je da budem agresivniji na brejk-loptama u prvom ili drugom udarcu, ali sada nisam uspevao to da uradi - kaže Lajović i objašnjava da slab start sezone nije strašan za njega:

- Iskreno, ne demotiviše me ovaj start sezone. Menjao sam reket u pripremnom periodu, testirao sam reket i u Adelejdu, ali sam se u Melburnu ipak vratio na stari. Moj reket je staromodan, probao sam da promenim balans u glavi reketa, da jače serviram, ali... Nisam zabrinut, meč je bio dosta kvalitetan. Otvoriće se šansa negde, moram samo da budem spreman da je iskoristim. Tek je počela sezona.

Lajoviću sada sledi odlazak u Kopenhagen na Dejvis kup protiv Danske, a onda ide u Južnu Ameriku, pa slede Indijan Vels i Majami, za koje će možda morati da igra i kvalifikacije.