JELENA DOKIĆ OSTAVILA SVE BEZ TEKSTA: Bivša srpska teniserka šokirala, promenila lični opis (FOTO)

Bivša teniserka naše zemlje promenila je lični opis, toliko se promenila da je fotografijom uspela da iznenadi sportsku javnost.

Foto: Profimedia

Reč je o Jeleni Dokić, nekadašnjoj teniserki koja je u prethodnim godinama patila od viška kilograma, a sada se pohvalila savršenom figurom.

- Prestala sam da jedem kasno uveče, posebno stvari kao što su hamburgeri, pice, pomfrit i deserti, jer su me činili tako tromom kada bih se probudila, posebno zbog ranog jutarnjeg posla i letova. Dakle, više ne jedem teške obroke noću i ne jedem posle 19 časova.

Nedavno je objavila fotografiju sa Australijan opena, gde je podelila i nekoliko saveta za uspešnu 2025. godinu.

- Otkrila sam da su mi sledeće stvari u poslednjim godinama mnogo pomogle i zaista me čine fokusiranijom na sebe, svoj život i ono što mi je zaista važno. Ignoriši šta ljudi pričaju o tebi, to može biti teško, ali neće ti se svima dopasti i to je u redu - napisala je Jelena.

Jelena se do 2003. takmičila pod zastavom Jugoslavije, zatim do 2005. kao igračica Srbije i Crne Gore, da bi od 2006. postala australijska teniserka.

