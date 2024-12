MALOLETNA RUSKINJA OTKRILA: Poljubio me Rafael Nadal!

Sedamnaestogodišnja ruska teniserka Alina Kornejeva odlučila je da ode na akademiju Rafael Nadala, a za ruski kanal "Boljše" je iznela svoja iskustva.

Kornejeva je rekla da je prilično iznenadilo ono što je Nadal uradio kada je došla.

- Ispričaću vam jednu priču. Kada sma prvi put došla na Nadalovu akademiju u decembru, ili krajem novembra, videla sam ga i poljubio me je! Njima je veoma uobičajeno da se poljube - rekla je Kornejeva.

Dva poljupca

Naglasila je da je u pitanju poljubac u obraz, što je deo uobičajene kulture u Španiji, a dodala je da su u pitanju bila dva poljupca.

- Dva je, mislim, u Španiji. I on je to uradio! Nisam tada zaplakala, ali sam rekla majci: 'Rafa me je poljubio'. Da li razumete vi to? Mislim, on mi je prišao, a ja sam samo ostala u šoku - dodala je Kornejeva.

Ruskinja je trenutno 177. teniserka sveta.

