"NOVAK ĐOKOVIĆ JE ZA MENE BOG, A ON..." Nik Kirjos udario nikada jače na Janika Sinera

NIK Kirjos koristi svaku priliku da potkači Janika Sinera.

FOTO: Tanjug/AP

Australijanac je postao najveći Sinerov kritičar otkad je Italijan pao na doping testu, te već mesecima ne prestaje da ga napada gde god da stigne. Australijanac nije imao priliku da mu u svlačionici ili na terenu stavi do znanja šta misli jer se već godinu i nešto dana oporavlja od povreda, ali će se to uskoro promeniti.

Međutim, Kirjos je najavio povratak od naredne sezone, što znači da će učestvovati na Australijan openu, gde Siner brani titulu. Zbog toga, upitan je šta misli da bi se desilo da se u Melburnu, gradu u svojoj rodnoj zemlji, sastane sa prvim igračem planete.

- Svaku osobu koja je tu bih naterao da ga napadne. Pretvorio bih sve u jedan veliki nered i haos. Sve poštovanje bi nestalo, uradio bih sve što mogu da pobedim - rekao je Kirjos u "Nothing Major" podkastu.

FOTO: Profimedia

Obrazložio je Kirjos još jednom šta tačno ima protiv Sinera:

- Nisam „pao“ ni na jednom doping testiranju. Nije ništa lično. Šta bih ja imao lično prema Igi Švjontek? Ništa. To bi samo trebalo biti jednako polje za sve. To je ono što me nervira. Zbog toga što kad gledam Federera i Đokovića… oni su „bogovi“ u mojim očima. Kada imate nekoga od nas (misleći na sebe, Iznera, Kverija i Soka) protiv njih imate osećaj da publika želi od nas da uradimo dobro. Ja pijem alkohol i zbog toga sebe stavljam već u lošiju poziciju, a onda treba da izađem i igram protiv igrača koji se maže kremom po celom telu koja mu daje ludu auru, to nije fer. To je ono što me čini besnim - rekao je Kirjos i nastavio:

- Jednom kada budete uhvaćeni ne možete glumiti žrtvu. To je ono što me čini besnim još više. Gledam na to „čekaj sekund – ti biraš svoj tim, zar ne? Recimo da odemo na žurku… Kako u našem sportu neko zbog jedne noći može dobiti dve godine… protiv nekoga ko zapravo pokušava da poboljša svoj performans. To ne treba da bude ni diskusija koje od tog dvoga je gore - poručio je Nik Kirjos.

Podsećanja radi, Australijan open počinje 12. januara 2025. godine.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.