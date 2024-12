"NE SME TO VIŠE DA RADI": Austrijanac imao šta da kaže o partnerstvu Novak Đoković - Endi Mari

ODLUKA Novaka Đokovića da za novog trenera angažuje Endija Marija još uvek odzvanja, a sada je zbog toga osetio potrebu da se oglasi i Austrijanac Jirgen Melcer.

FOTO: EPA-EFE/ANDY RAIN

On ističe da je pred Noletom velika borba na svim frontovima u narednoj sezoni, ali da mora da bude selektivniji.

- Novak će se boriti za sve grend slem titule u 2025. On sada mora drugačije i inteligentnije da trenira nego kada je imao 30 godina. Mora dobro da izabere u kojim segmentima da napreduje. Ne sme više da preteruje sa treninzima. To i jeste razlog zašto je doveo Endija Marija za trenera. Zato što je ovaj baš kroz takvu situaciju prolazio poslednjih godina. Osim toga, Endi može da mu donese novi motiv. Biće to novo zadovoljstvo za njega na treninzima. Za Đokovića su sada najvažniji grend slemovi, zato za njega neće biti strašno ako na mastersima bude ranije gubio, istakao je Austrijanac.

Za njega je odluka Đokovića pun pogodak.

- Biće to ekstremno dobro za tenis. Doneće ogromno interesovanje ali i može da pomogne Đokoviću. Čak i on može nešto novo da nauči. Malo je tenisera koji imaju tako visok nivo inteligencije kao Marej. Pitanje je koga Novak uopšte sluša. Endi je neko sa kime bi mogao da razgovara na ravnoj nozi. A to može učiniti ovo partnerstvo veoma uspešnim - zaključio je Melcer.

Novak Đoković će od šestog januara učestvovati na Australijan openu, a za sada nije poznato hoće li uzeti učešće na nekom turniru kako bi se što bolje pripremio za napad na trofej na turniru koji je deset puta u karijeri osvajao.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.