"NE ŽELIM TO NI DA ČUJEM": Bivši američki teniser poslao brutalnu poruku Karlosu Alkarazu

Bivši američki teniser, nekadašnji svetski broj jedan, Endi Rodik poslao je jasnu poruku španskom teniseru Karlosu Alkarasu.

Karlos Alkaras za sobom ima sezonu sa dve Grend slem titule, ali je godinu završio tek na trećoj poziciji na ATP listi.

Razloga za to ima mnogo, a pored ostalih tu je i onaj vezan za gust i dugačak raspored, o čemu je mladi španski teniser i sam govorio.

Međutim, Alkarsa je sam birao da igra razne egzibicije, što je bio povod da Endi Rodik uputi poruku mladom španskom teniseru.

- Karlose, budimo realni. Svi smo odrasli, ovo je biznis. Ono što ne prihvatam je to kad kažu - Nisam imao dovoljno dugu pauzu između sezona. Nisam se odmorio. To ne želim ni da čujem. Ako se ne osećaš 100 odsto spreman za Australiji, nemoj igrati. To je sve - rekao je Rodik, kako piše "Tenis sport".

Australijan open počinje 12. januara, a titulu brani Janik Siner. Španski teniser Karlos Alkaras je 2024. godine izgubio od Saše Zvereva u četiri seta u četvrtfinalu.

