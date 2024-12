LEGENDA ZAGRMELA ZBOG SINERA: Nastase progovorio o doping skandalu Italijana

SVI ljubitelji tenisa bili su šokirani kad su saznali da je Janik Siner u martu bio dopingovan. Mnogi su govorili o ovoj slučaju, a jedan od njih je i legendarni Rumun Ilije Nastase.

Kao što je poznato, Italijan je "simbolično kažnjen" (tačnije oduzeti su mu bodovi sa turnira u Indijan Velsu). Ipak, još uvek je sve otovorio pošto je ostalo otvoreno da li će žalba VADA koja traži suspenziju igrača od šest meseci do dve godine, biti usvojena od strane Suda za sportsku arbitražu u Lozani.

To bi trebalo da bude poznato u februaru, neposredno posle završetka Australijan opena, turnira na kom najbolji na svetu brani titulu. Dok se čeka konačna odluka, Nastase se oglasio povodom ovog slučaja.

- Naravno da je to simbolična kazna. Možda ih je sve uplašilo to što je Simona Halep vratila sve na Sud za sportsku arbitražu. Da Italijan nije broj jedan i da je Rumun, šta mislite na koliko bi bio suspendovan? Dve do tri godine - rekao je Nastase u intervjuu za "Golazo".

Podsetimo, Janik Siner je imao imprsivnu sezonu. Osvojio je osam titula, od kojih su dve grend slem - Australijan open i Ju-Es open, takođe prvi put u karijeri je okončao godinu kao svetski broj jedan. Uprkos svim ovih impresivnim rezultatima, senku na njih bacio je skandal o dopingu.

