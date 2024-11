"UVEK JE BIO SA OBE NOGE NA ZEMLJI": Toni Nadal o Rafinom povlačenju

Španski teniser Rafael Nadal porazom Španije od Holandije u Dejvis kupu okončao je profesionalnu tenisku karijeru, a sada je poznato šta je prvo odabrao da radi nakon odlaska u penziju.

Toni Nadal priča o povlačenju svog bratanca Rafaela Nadala, koji je dugo bio njegov trener, osvajača 22 grend slem titule.

- Znali smo da će ta odluka doći, bilo je manje-više očekivano - kaže Toni Nadal.

- Ne volim previše reč "ponosan", rekao bih da sam srećan zbog svega što je postigao. Na terenu jer je mnogo osvajao, ali iznad svega – ono što mi je najvažnije i što me čini srećnim kao člana njegove porodice – jeste to što je dečak koji je sanjao da bude veliki teniser to i postao, a da nijednom nije skrenuo sa pravog puta. Uvek je držao obe noge na zemlji - rekao je Nadal.

Postao je profesionalni teniser 2001. godine, a belom sportu bio je posvećen od najranijih dana, sa Tonijem.

- Sećam se finala Vimbldona 2008. godine, finala na Rolan Garosu, turnira u Monte Karlu. Više od svega, sećam se procesa koji je vodio do tih Rafinih pobeda. Mnogo puta sam mu rekao - Ako ti se ne dopada proces, teško da će ti se dopasti rezultat - rekao je Nadal.

