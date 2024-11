"SA NJIM JE NEMOGUĆE BITI PRIJATELJ, ALI NISMO NI NEPRIJATELJI": Đoković šokirao svet pričom o Rafi Nadalu

Španski teniser Rafael Nadal otišao je u penziju nakon poraza "furije" od Holandije u četvrtfinalu Dejvis kupa, a mnogi se pitaju zašto Novak Đoković i Rodžer Federer nisu prisustvovali. Italijanski list „Korijere dela sera“ pisao je ovoj temi.

Foto: Profimedia

Novak odnos između najvećih suparnika Rafe i Rodžera malo drugačije vidi.

– Na početku smo čak izlazili zajedno, ali sa njim je prijateljstvo nemoguće. Razlog je jednostavan, prijateljstvo je nemoguće među rivalima. Nikada nismo bili ni neprijatelji. Uvek sam ga mnogo poštovao i divio mu se. Zahvaljujući njemu i Federeru, ja sam se razvijao i postao to što jesam. To će nas zauvek povezivati, zato sam im zahvalan - rekao je Đoković.

Isto važi i za švajcarskog tenisera Rodžera Federera.

– Uvek sam poštovao i Federera, on je jedan od najboljih svih vremena. Imao je neverovatan uticaj, ali nikada nisam bio blizak sa njim – rekao je Đoković.

Novak je na neki način bio inspirisan Nadalovim tenisom.

– Veoma dugo se poznajemo. Mnogo je stvari u njegovoj igri koje me inspirišu. Intenzitet, posvećenost, borbeni duh. Taj mentalitet šampiona koji se nikada ne predaje, koji uvek nalazi način da dođe do pobede, bez obzira na težinu situacije. Za mene je to bilo veoma inspirativno - rekao je Đoković.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.