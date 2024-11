"TO JE SRAMOTA!" Troicki zagrmeo zbog teniskog skandala koji je uzdrmao svet

Janik Siner imao sjajnu sezonu koju može da kruniše osvajanjem završnog Mastersa, ali je ovu godinu obeležio njegov doping skandal. Viktor Troicki govorio je o ovoj temi.

Troicki je u razgovoru za "Sport klub", rekao da je ceo slučaj oko dopinga bio sraman.

- Ono što ja čujem, mislim da su igrači nezadovoljni. Ja verujem da Siner nije kriv, u smislu da ništa nije direktno uzeo, ali opet, ceo slučaj je sramno odrađen, po mom mišljenju. Ne može igrač tek tako da prođe nekažnjeno, a da je pozitivan. U većini slučajeva igrači su kažnjeni za ono što se njemu desilo. Ne znam zašto je onda on izuzetak, to je ono što smeta igračima, ta nepravilnost u presudi, nelogičnost da je većina kažnjena, a on nije - kaže Troicki za "Sport klub".

Selektor teniske reprezentacije Srbije se prisetio svog slučaja.

- Meni je gorčina što se toga tiče, mog slučaja koji je – hvala Bogu – bio davno. U Lozani je nezavisni sud, ali s obzirom na to da je već dobio oslobađajuću presudu, ne znam da li će oni moći da menjaju tek tako - izjavio je nekadašnji teniser.

Podsetimo, Janik Siner je optužen da je koristio nedozvoljenu substancu Klostebol tokom Mastersa u Indijan velsu, ali iako su mnogi očekivali suspenziju iz tenisa na određeno vreme, on je kažnjen samo oduzimanjem bodova i novčano.

