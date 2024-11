"PLAKAO SAM ZAJEDNO SA NOVAKOM!" Đokovićev teniski otac otkrio veliku tajnu

Marjan Vajda, bivši trener Novaka Đokovića, imao je posebnu ulogu na završnoj ceremoniji pobednika Beograd opena. Nakon što je Denis Šapovalov trijumfovao nad Hamadom Međedovićem s rezultatom 6:4, 6:4, Vajda je dobio priliku da se obrati publici.

FOTO: Tanjug/AP

Slovak je istakao svoju ljubav prema srpskom narodu i prisetio se emotivnih trenutaka provedenih sa Novakom Đokovićem. Posebno je istakao trenutak kada su obojica plakali nakon završetka njihove saradnje, kao i posle Đokovićevog osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama.

- Ovde se osećam kao kod kuće i uvek volim da dođem. Svaki put kad sam dolazio, pamtim najbolji deo te naše saradnje. Tih 15 godina bilo je zaista neverovatno sarađivati sa Novakom, biti uz njega na tom njegovom putu. Naravno, sada, u poslednjih nekoliko godina, bavim se drugim poslom u svojoj zemlji. Često razmenjujemo SMS poruke i razgovaramo. Pričali smo posle Olimpijskih igara. Bio sam u suzama, i on je bio u suzama. Svi su bili u suzama jer je osvojio olimpijsko zlato, i to je bila kruna njegovog rada, svih njegovih uspeha, i to je zaista bilo izuzetno. Naravno, poziv na ovaj turnir me silno raduje i evocira mi uspomene. Još jednom, sjajno je što sam ovde - rekao je Vajda za RTS.

FOTO: EPA

Vajda je naglasio da je Đoković od samog početka imao ogromno poverenje u svoje sposobnosti, te da je tokom njihove saradnje konstantno napredovao i gradio svoj put ka vrhu teniske scene.

- Naravno, sve je to mnogo više od brojke. Na svoju saradnju sa Novakom gledam kao na proces. Naravno, kada sam ga upoznao, on je bio veoma mlad i imao je samopouzdanje. Rekao mi je: „Marjane, ja ću biti teniski broj jedan.“ Kada smo počeli da radimo, pomislio sam da to ne može biti bolje. On je najbolji igrač koji je to mogao zaslužiti, i to je prosto bilo neverovatno. Kao trener, video sam kako napreduje, kako bolje trenira, kako se razvija, ali za njega je cilj bio da bude teniski broj jedan i da osvoji sve te turnire, grend slem titule. To je bio neverovatan put, ali kad se osvrnem sada na to i vidim sve te brojke, zaista jeste neverovatno dostignuće. Nikad ne bih mogao da zamislim da će osvojiti toliko titula i turnira i da će biti najbolji u istoriji tenisa. Novak Đoković je jedan od razloga što me je vaš Olimpijski komitet Srbije proglasio najboljim trenerom za period od 2011. do 2018. godine - jasan je Vajda.

