VELIKA ŠTETA: Međedović stao na korak od titule! Šapovalov osvojio trofej u Beogradu pred očima Novaka Đokovića

Srpski tenisr Hamad Međedović poražen je u finalu Beograd opena od Denisa Šapovalova rezultatom 2:0 (6:4, 6:4).

Hrabro je Međedović ušao u meč i favorizovanom Kanađaninu nije dozvolio da lako dolazi do poena. Tokom prvog seta uspešno je branio svoj servis sve do samog kraja, odnosno do rezultata 4:4 kada je mladom teniseru popustila koncentracija i Šapovalov je usepo da dođe do brejka. Nakon toga mirno je odbranio svoj servis i osvojio prvi set.

Drugi segment igre počeo je onako kako je Šapovalov želeo. Na samom početku je oduzeo servis Međedoviću, iako se 156. tenisr svea hrabro borio, nije uspevao da vrati brejk. Kanađanin je mirno priveo meč kraju i uspeo da osvoji titulu u Beogradu.

Ovom susretu, kao i prethodnim, prisustvovao je i Novak Đoković.

