EMBER: JA SAM ALKARAZ! Francuz iz Meca oduševio na pariskom mastersu

Fenomen Ember "zapalio" je parisku "Arenu".

Foto: Goran Čvorović

Fantastični rezultati 26-godišnjeg Francuza, trenutno 15. na ATP listi, nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Upornošću i eksplozivnim stilom stigao je do same završnice mastersa u "Bersiju".

- Imam utisak da sam Alkaraz! – opisao je ovaj momak pun duha stanje u kome se trenutno nalazi, posle niza fantastičnih rezultata na pariskom turniru, uključujući i pobedu nad Špancem.

Igo Ember je bio pravo otkrovenje i osveženje za pariski turnir, koji je od starta, a zatim i usput, ostao bez velikih imena svetskog tenisa.

- Veoma sam ponosan na sebe. Kad izađem na teren, spreman sam na sve. Igram srcem. Ponavljam to sebi sve vreme. Rešenja dolaze iznutra. Nikada nisam previše zabrinut. Igram slušajući samog sebe, sa odličnim filingom, i zbog toga sam verovatno sposoban da odigram neverovatne udarce i pobedim. Više volim da promašim, nego da previše čekam i da posle kažem kako je moj protivnik dobro odigrao. Tu sam, uživam do kraja, dao sam sve od sebe – ističe ovaj momak iz Meca.

Igo Ember / FOTO: Tanjug/AP

Nije, kaže, iznenađen uspehom.

- Treniram naporno i stalno. Veoma sam ozbiljan. Zato nisam iznenadio samog sebe što sam došao do ovog nivoa. Sve je u kontinuitetu. I srećan sam što se to sada pokazuje. Ono što dodatno doprinosi mojoj igri je to što ne vodim računa o rezultatu. Onda je sve lakše – naglašava ovaj skromni momak.

Publika je posebna priča. Hala ispunjena do poslednjeg mesta bodrila je svog pulena tokom svakog poena.

- Neverovatan je osećaj igrati na glavnom terenu pred 15 hiljada ljudi. Kada osećaš da su uz tebe, to puno pomaže – zaključio je Ember koji danas igra finale protiv Aleksandra Zvereva.

