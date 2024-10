RUS RADI NOVAKU "O GLAVI"! Đoković ovo nije očekivao, očajnički potez ruskog tenisera!

Nakon što je Novak Đoković rešio da ne nastupi na mastersu u Parizu, na kome je trebalo da brani titulu i hiljadu bodova osvojenih 2023. godine, na tom turniru dešavaju se i neke neočekivane stvari. A imaju veze i sa Noletom....

Foto: EPA-EFE/ YOAN VALAT

Danas je ispao Danil Medvedev, a dan ranije njegov sunarodnik iz Rusije, Andrej Rubljov, i to kao sedmi sa ATP liste.

On je, podsetimo, igrao protiv 29. tenisera sveta, Fransiska Serundola. I, taj meč je, pored iznenađujuće pobede Argentinca, obeležio i krvavi izliv besa ruskog takmičara.

Dan kasnije, Rubljov se odlučio na drastičan potez.

No, krenimo redom.

A kakve veze poraz Rubljova ima sa Novakom Đokovićem?

I Nole i Rus se nalaze u trci za Završni masters, na kome u Torinu učestvuje osam najboljih igrača po ovogodišnjim bodovima.

A ta, "ATP trka", trenutno izgleda ovako:

1. Janik Siner 10.333 boda

2. Karlos Alkaraz 6.810

3. Aleksander Zverev 6.325

4. Danil Medvedev 4.830

5. Tejlor Fric 4.300

6. Novak Đoković 3.910

7. Kasper Rud 3.855

8. Andrej Rubljov 3.720.

Noleta je pomenuti (na sebe besni) Rus mogao u Parizu da prestigne, ali to tamo još uvek mogu da učine Aleks de Minor (na 3.645 je bodova, maksimalno može da dođe do 4.545), Grigor Dimitrov (ima 3.240, a može i da stigne do 4.140), te Stefanos Cicipas (3.065, a može 3.965).

Imajući u vidu da ta trojica prete ne samo Noletu, već i Rubljovu - Rus je rečio da se, potpuno neplanirano, a i za same organizatore iznenađujuće - prijavi naknadno za ATP turnir u Mecu.

U pitanju je turnir iz kategorije 250, a iako to nije neka ogromna suma bodova, Rubljov, očigledno, očajnički želi na Završni masters i svaki bod, poput mrvice, znači mu u nastojanju da izbegne nalet trojice momaka koji su "ispod crte", a koji mogu da ga prestignu pre nego što 10. novembra u Torinu počne "ATP finale".

