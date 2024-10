KECMANOVIĆ ISKORISTIO UKAZANU ŠANSU: Srbin dobio priliku da nastupi u Parizu i sjajno je počeo

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović iako je ispao u kvalifikacijama za masters u Parizu, dobio je šansu da se nađe u glavnom žrebu kao srećni gubitnik i posao u prvom kolu odradio je odlično.

On je na turnir upao umesto Španca Alehandra Davidoviča Fokine koji se povukao. Tu priliku je iskoristio i pobedio Argentinca Sebastijana Baeza sa 6:4, 6:7(6), 7:5.

Prvi set bio je izjednačen sve do šestog gema kad je Kecmanović napravio brejk. Ipak, već u narednom je 26. na ATP listi vratio izgubljeno. To nije pokolebalo 55. igrača planete koji je u 10. gemu sa nulom oduzeo servis rivalu i na taj način došao do prednosti.

U drugom segmentu je viđena velika borba, igrao se taj-brejk, a Beograđanin je propustio priliku da tad reši sve, pošto je nije iskoristio dve meč lopte. Baez je serijom od četiri poena uspeo da stigne do izjednačenja.

Na tom talasu samopouzdanja je nastavio da igra Argentinac. Prvi je došao do brejka u trećem setu, poveo je 3:1. No, odmah je uzvratio Miša. Potom je u 11. gemu još jednom oduzeo servis rivalu i nakon toga odigrao sjajan gem koji je značio kraj meča.

Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča Aleks de Minor (Australija) - Marijano Navone (Argentina).

