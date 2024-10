"NE MORAŠ DA BUDEŠ NOVAK ĐOKOVIĆ": Američka teniserka poslala poruku teniserima

Američka teniserka Sloan Stivens jednom prilikom je govorila o Novaku Đokoviću, Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru!

Tačnije, osvajačica Ju-Es opena iz 2017. godine je izrazila divljenje pomenutim igračima za to što su konstantno pobeđivali i imali tu želju, dok ona sama dodaje da je to jako teško.

Američka teniserka Sloan Stivens tim povodom prokomentarisala je srpskog tenisera Novaka Đokovića.

- Mislim da ljude koji pobeđuju svake nedelje zaista treba pohvaliti. Ne znam kako to rade, jer se osećam iscrpljeno. Posle dugog vikenda mislim: "Čoveče, moram da idem kući." Tako da ne znam kako to uspevaju. Ne mislim da su svi teniseri ovde da pobeđuju svake nedelje, jer je to zaista strašno teško. Ali sam inspirisana ljudima koji to mogu, jer mislim da je to superizazovno - rekla je Stivens.

Nastavila je u istom ritmu.

- Mislim da nema ništa loše u tome što nisi Novak Đoković. To je u redu. Rodžer Federer, Rafa Nadal, dok ih gledaš kako igraju, misliš: "Vau!" Ako se osvrneš unazad na to koliko su zapravo osvajali i šta se dešavalo, nikada nisam obraćala pažnju na to. Videli smo ih svake nedelje kako pobeđuju - rekla je Stivens.

Stivensova je trenutno 45. igračica sveta, dok je najveći renking u karijeri imala 2018. kada je zauzimala 3. poziciju. Pored osvojenog Ju-Es opena, igrala je finale Vimbldona, polufinale Australijan opena i četvrtfinale Rolan Garosa.

