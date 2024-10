"NI ĐOKOVIĆ, NI FEDERER, EVO KOJE IME JE NA SPISKU": Šok izjava bivšeg šampiona Vimbldona

Nekadašnji australijski teniser Pet Keš dao je jednu zanimljivu izjavu, gde ne smatra da su Novak Đoković i Rodžer Federer najbolji igrači na travi - iako zajedno imaju 15 osvojenih Vimbldona.

FOTO: Tanjug/AP

I sam Pet Keš je 1987. godine trijumfovao na Vimbldonu i zna koliko je teško doći do pehara, ali je u izboru najboljeg tenisera na travi nije izabrao ni Novaka Đokovića ni Rodžera Federera, nego mladog španskog tenisera Karlosa Alkaraza.

- On nema slabosti. Mislim da je jedan od najboljih, zapravo najbolji igrač kojeg sam ikada video na travi. Mlad je, uzeo je najbolje od Rafe, najbolje od Federera i uspeo je to da prilagodi. Bez ovih velikih igrača, ne bi imao to, i on to priznaje - rekao je Keš kako piše "Skaj Sport".

FOTO: Tanjug/AP

Inače, ako pogledamo statistiku, Alkaraz iako je među mlađim teniserima, bezi malo u procentim ai Đokoviću i Federeru.

Karlos Alkaraz na travnatoj podlozi ima skor 24-3, što je 89 odsto pobeda, Rodžer Federer je na 192-29 (86,9 odsto procenata), dok Novak Đoković trenutno ima 120-20 (85,7 procenata). Između njih se nalazi Džon Mekinro, koji je zabeležio 121-20 (85,8 procenata).

BONUS VIDEO VESELI SE SRPSKI RODE: Novak Đoković je ovako proslavio zlato na Olimpijskim igrama

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.