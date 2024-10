NOVAK ĐOKOVIĆ OVO NIJE ŽELEO DA VIDI! Strašno šta je Janik Siner uradio Danilu Medvedevu pred polufinale sa Noletom

Novak Đoković saznao je rivala u polufinalu ''Slema šestorice kraljeva'' koji se igra u Saudijskoj Arabiji.

Foto: EPA-EFE/MARK R. CRISTINO

Janik Siner i Danil Medvedev su odmerili snage, a Italijan je dominantno stigao do trijumfa od 2:0 (6:0, 6:3)

Prvi set je trajao svega 27 minuta, a Siner protivniku nije propustio niti jedan gem! Da, dobro ste pročitali, Medvedev je prvi set završio sa ''nulom'' na semaforu.

U drugom setu se Danil držao do 2:2, da bi tada pretrpeo brejk i do kraja je Siner to bez većih problema održavao. Imao je Rus tri brejk lopte u osmom gemu drugog seta, međutim Italijan je sve uspeo da spasi dobrim servisima i sjajnom igrom iz polja. Pri rezultatu 5:3 uspeo je da napravi novi brejk i stigne do trijumfa.

Siner i Đoković će izaći na teren u četvrtak od 14 časova.

