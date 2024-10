OBRADOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Čuveni trener oštro o Sineru i dopingu, a ono što je rekao o Đokoviću će sve oduševiti

Srpski trener Bogdan Obradović izjavio je danas da Novak Đoković opstaje u samom vrhu svetskog tenisa, jer želi da i dalje pomera granice u ovom sportu.

Đoković je u nedelju u finalu Mastersa u Šangaju poražen od Janika Sinera 7:6 (7:4), 6:3.

Ovaj meč su sa tribina pratili Karlos Alkaraz i Rodžer Federer, dok su u Sinerovom boksu bili bivši članovi Đokovićevog tima, Ulises Badia i Marko Paniki.

- Ako si proveo neko vreme sa njim i tako se promovisao, trebalo je malo da sačekaš da završi karijeru. Lično, to ne odobravam. Možda bi trebalo malo urediti i pravila, jer je tenis ipak individualan sport, a ti otkrivaš dosta svojih tajni. To može da ne bude dobro za sam sport. Đoković to dobro podnosi, jer je on mentalno veoma jak - rekao je Obradović za K1.

Obradović se potom osvrnuo na doping kontrolu u tenisu.

- Jedina neprijatna stvar kod doping kontrole je što se oni mogu pojaviti u bilo kojem trenutku. To je mučno i psihološki veoma teško za igrače. Prate vas do poslednjeg trenutka dok ne uzmu uzorke, a vi morate da pijete hektolitre vode. Stalno su uz vas, kao senka. Imaš osećaj kao da si nešto ukrao, kao da te neko optužuje, pa sada prati svaki tvoj korak. Pojavljuju se čak i kod kuće ili kada si na odmoru, u tri ujutru ti zvone na vrata. Sličnu situaciju je imao Janko Tipsarević - rekao je Obradović.

Nastavio je u sličnom maniru da govori o dvostrukim aršinima kad je u pitanju doping kontrola.

- Čuje se razne stvari. Amerikanci na Olimpijskim igrama već godinama ne idu na doping kontrolu. Tada vidiš neke igrače koje ne kontrolišu, dok tvoje jure non-stop. Sve je to nekako zataškano. Tu su mikro doze koje se često pominju. Ako su ti u sredu našli neku mikro dozu, šta je bilo za vikend? Da li je bila veća doza ili si primio mikro dozu? Ako je to doping, kakvo značenje ima mikro doza? Logičnije je da je bila neka veća doza, pa je to izbledelo. Onda usledi test i rečeno je da su našli mikro dozu. Podeljena su mišljenja o tome. Sve deluje veoma čudno. Nisu isti aršini za svakoga - dodao je nekadašnji selektor teniske reprezentacije Srbije.

On se osvrnuo na slučaju nekadašnjeg srpskog tenisera Viktora Troickog, koji je 2013. bio suspendovan na 18 meseci, jer nij dao traženi uzorak krvi.

- Viktor je sam pitao, jer je tada prvi put uspostavljeno to da treba da se daje krv. Baš su preterali, to su zdravi momci, a onda te desetak puta godišnje testiraju. Ti treba deset puta da daješ krv. Postavlja se pitanje ko je mlad i zdrav, a ko može deset puta da daje krv? Viktor je tada rekao da se ne oseća dobro i da, ako bude vadio krv, biće mu još gore. Nastao je pakao jer nije dao krv i bio je surovo kažnjen - dodao je Obradović.

Janik Siner je u dva navrata bio pozitivan na zabranjenu supstancu steroid klostebol tokom ovogodišnjeg mastersa u Indijan Velsu, ali nije suspendovan nakon što je nezavisna komisija utvrdila da u tom incidentu nema njegove krivice ili nemara.

Svetska antidoping agencija (VADA) je uložila žalbu Sudu za Sportsku arbitražu i zatražila suspenziju za Sinera.

- Ako ti nešto otkriju, zašto onda ispituješ javnost tako što si izbacio poluinformaciju? Doping ili jeste ili nije, nema tu nikakvih poluinformacija. Po meni, to nije poštena igra i ima previše politike - naveo je Obradović.

Španski teniser Rafael Nadal je pre nekoliko dana najavio da će na kraju sezone završiti igračku karijeru.

- On je veliki šampion i uvek nam je bilo drago da ga gledamo kako se takmiči. Postigao je izvanredne stvari u tenisu, tih 14 titula na Roland Garosu i još osam na ostalim grend slem turnirima. To je zaista fenomenalno. Imao je sjajnu karijeru, ali svemu dođe kraj - rekao je Obradović.

Na kraju je zaključio da Đoković treba da izaziva divljenje svih jer nastavlja da pomera granice.

- Sada se treba diviti Novaku, koji opstaje na vrhu i dalje želi da pomera granice. Sve se svodi na to da je Rafa otišao, pa se postavlja pitanje zašto ne bi i Đoković. Valjda bi trebalo da mu se divimo i priznamo da je neverovatno što radi i da i dalje ima motiv. On je pomerio tenis za tri stepenika, a to je učinio nakon što su Federer i Nadal takođe pomerili granice - zaključio je Obradović.

Đoković se trenutno nalazi na četvrtom mestu ATP liste.

