Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaje se sa Čehom Jakubom Menšikom u četvrtfinalu mastersa u Šangaju.

Foto: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Novak Đoković - Jakub Menšik 6:7 (4:7), 6:1,

Treći set

FOTO: Profimedia

Drugi set 6:1

6:1 - Kraj seta! Fenomenalno je Novak odigrao drugi set.

5:1 – NOVI BREJK! I uprkos dva asa Čeha u ovom gemu, Đoković je dva puta pogodio liniju, što mu je omogućilo novi brejk čime bi trebalo da je osigurao treći, odlučujući set. Duži i intenzivniji reliji definitivno više prijaju našem asu.

4:1 - Imao je problema Đoković u petom gemu drugog seta, Jakub je dva puta pogodio samu liniju i tako ga šokirao, ali na kraju je odbranjen gem koji bi mogao da bude veoma važan za ishod čitavog meča. još dva gema dele Novaka od izjednačenja.

3:1 - Dva lagano osvojena poena, zatim povratak Noleta na 30:30, pa po sjajan servis i dupla servis greška za đus. Videli smo jopš jedno izjednačenje, pa je Menšik servisima došao do gema.

3:0 - Visok nivo Đokovića. Nakon šoka i izgubljenog seta, Đoković igra odlično. Nije dopustio rivalu nijedan poen u trećem gemu i ovo deluje kao fantastična reakcija.

2:0 - BREJK ĐOKOVIĆA! Ovo je već mnogo bolje, uspeo je Nole da pojača ritam udaraca i natera Menšika da napravi nekoliko grešaka. Sjajan start drugog seta.

1:0 - Novak Đoković se automatski oporavio od gubitka prvog seta, odreagovao na pravi način i osvojio gem na svoj servis. Sada je potreban i brejk!

FOTO: Tanjug/AP

Prvi set 6:7 (4:7)

6:7 - Jakub Menšik je osvojio prvi set i to kako. Identično kao što je Novak godinama dobijao rivale. Čudan set i na kraju čudan u taj-brejk za Đokovića, gde je obično bio najbolji. Dupla greška Menšika na startu taj-brejka ga je unervozila, što je Đokovića ohrabrilo da napadne i vrlo brzo povede sa 3:0. Ipak, Jakub ne greši dva puta, došao je do 3:2, a onda mu je Đoković greškom iz bekhenda sa linije "poklonio" izjednačenje. Usledila je dupla greška Novaka, što je četiri poena vezano da je srpski teniser izgubio, međutim, istom merom ga je počastio i Jakub – 4:4. Nakon razmene mini-brejkova i to uglavnom "poklona", Menšik je bio siguran na servisu, a Đoković je u narednom poenu na svoj servis ispucao forhend u aut, te obezbedio rivalu dve set lopte. Već na prvu je šansu iskoristio mladi Čeh.

6:6 – Gledamo taj-brejk. Skoro u svakom poenu teniseri traže čelendže. Siguran je Đoković na svom servisu i izboksovao taj-brejk. Ove sezone je slavio čak 10 puta, a izgubio samo četiri. Menšik je prvi na servisu.

5:6 - Sada je siguran Čeh. Nakon dva servis gema zaredom u kojima se Menšik namučio, sada je lako došao do osvajanja gema i obezbedio bar taj-brejk.

5:5 - Brejk Menšik! Nije gotovo i dalje smo u prvom setu. Mučio se Novak čitav gem, imao je 30:15, ali je onda vezanim greškama poklonio Čehu povratak u meč. Ponovo smo na početku.

Fortunate net kiss 😚



Baseline exchange ends with a lucky break for Djokovic 🍀@DjokerNole #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/p8MiQFFRdv — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2024

5:4 - Čekali smo predugo, ali se desilo. Novak Đoković je napravio brejk u devetom i serviraće za osvajanje prvog seta. Poen pre brejka imao je mnogo sreće jer mu je mreža pomogla da stigne do brejk lopte, a Menšik je zatim pokazao znake nervoze - prvo izbacio u aut prvi servis, a zatim i nekontrolisano odigrao lopticu po dužini.

4:4 - Odlično. Posle dugog gema na servisu rivala, Đoković je lako došao do svog četvrtog osvojenog gema.

3:4 - Najneizvesniji gem od starta meča. Igralo se baš, baš dugo, jedan gem čini se kao ovih šest do sada. Počeo je Nole da mu čita servis, nema više toliko lakih poena za Menšika. Imao je dve brejk lopte Đoković, ali preživeo je Menšik i ovaj servis gem.

Foto: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

3:3 - Dva puta je Nole izlaskom na mrežu stizao do poena, koliko da protivniku pokaže da skraćene lopte neće biti dobro rešenje.

2:3 - Brzo se igra, već pet gemova za 14 minuta. Menšik je nastavio sa odličnim servisima, dobar je i u polju, a ponovo Novaku nije prepustio niti jedan poen na svoj servis.

2:2 – Novo izjednačenje. Nije mnogo smetalo Đokoviću to što je samo dva prva servisa pogodio u ovom gemu. Polako hvata ritam, oslobodio je ruku i agresivniji je postao na forhendu, koji ga služi neverovatno od početka turnira.

1:2 - Koliko siguran servis gem Menšika, čini se da nikada nismo gledali ovako brza prva tri gema u meču Novaka Đokovića. Jakub nije pao na svetla četvrtfinala mastersa, deluje odlično u Šangaju.

1:1 - Kakav odgovor Novaka Đokovića. Menšik nije uspeo da osvoji poen na servis Srbina

0:1 - Počeo je meč! Menšik je servisom otvorio četvrtfinale i već odservirao dva as udarca. Nije se Čeh uplašio svog idola i biće ovo najteži meč za Đokovića u Šangaju

FOTO: AP/Tanjug

Uoči meča

Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaje se sa Čehom Jakubom Menšikom u četvrtfinalu mastersa u Šangaju, a meč uživo možete pratiti na portalu "Novosti".

Nakon prvog kola u kojem se mučio sa Mikelsenom, četvrti reket sveta je bez mnogo problema pobedio u naredna dva duela i domogao se četvrtfinala. Prvo je dopustio samo tri gema Koboliju, a malo bolje je prošao Safijulin koji ni u jednom trenutku nije uspeo da ugrozi srpskog tenisera.

Sledeći protivnik mu je mlada nada Čeh Jakub Menšik koji je u osmini finala u tri seta pobedio Grigora Dimitrova. Prethodno je redom pobeđivao Martineza, Rubljova i Ševčenka, a svaki meč je otišao u treći set.

Menšik je 65. igrač sveta, a najbolji uspeh mu je 64. mesto na kom se nalazio u avgustu ove godine. Čeh ima 19 godina i trenutno je najmlađi igrač među prvih 100 na ATP listi.

Menšik je takođe dobio priliku da zaigra protiv svog idola, s obzirom na to da mu je Đoković omiljeni teniser.

FOTO: Profimedia

Inače, Novak Đoković prvi put još od 2019. godine učestvuje na mastersu u Šangaju, koji je osvojio četiri puta, po čemu mu nema ravnog. Najbolji teniser svih vremena samo pet puta je poražen u najmnogoljudnijem kineskom gradu, dok je zabeležio 35 pobeda.

Đoković je rekorder i po ukupnom broju pehara sa turnira iz ATP serije 1.000, pošto ih je podigao okruglo 40. Pokušaće u Kini da zaokruži još jedan veliki jubilej i pojuri 100. titulu u karijeri, čime bi postao tek treći igrač u istoriji "belog sporta" sa trocifrenim brojem trofeja. Više ih imaju samo Rodžer Federer (103) i Džimi Konors (109).

