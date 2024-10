OVAKVE REČI NIKO NIJE OČEKIVAO: Evo šta je Monfis nagovestio pred meč sa Alkarazom

Francuski teniser Gael Monfis plasirao se u osminu finala mastersa u Šangaju pobedom nad Igom Imberom rezultatom 2:1, po setovima 7:6, 2:6, 6:1.

Foto: Profimedia

Francuski teniser Gael Monfis dao je neobičnu izjavu pred duel sa Karlosom Alkarasom u Šangaju.

Iskusni Francuz će imati jako težak zadatak u osminim finala Šangaja, a i on je toga svestan, pa to prokomentarisao na duhovit način.

- Ne, verujem da će me pobediti. On će me zgaziti sto odsto, znate. Mislim da sam samo imao sreće u Sinsinatiju, kao što sam i rekao. Prošli put sam imao mnogo sreće, to nije bio njegov dobar meč, a bio je jedan od dobrih za mene. Njegov nivo igre je neverovatan - rekao je Monfis.

Monfis dobro igra, ali je svestan da je sa druge strane mreže četverostrukim grend slem šampionom koji je čak 18 godina mlađi od njega, Karlos Alkaraz.

- Igrao sam sjajno, ali on je legenda koja dolazi. Očekujem da će me razbiti, ali daću sve od sebe da to ne uradi previše lako. Naravno da neću izaći na teren sa takvim stavom, imam iskustva, pa mogu da pričam ovako. Ovaj klinac je nešto posebno - rekao je Monfis.

