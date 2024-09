NE ŽELI DA BUDE KAO ĐOKOVIĆ, VEĆ... Nova teniska nada ima jasnu viziju

Teniska smena generacija uveliko je u toku, a jedini sposoban da ostane u trci sa mlađim snagama je Novak Đoković.

Srpski as odbija da se preda i povuče u zasluženu penziju, niže dobre rezultate iako je tokom aktuelne sezone imao problema sa povredom kolena, ali je na Olimpijskim igrama u Parizu svima pokazao ko je glavni.

Veruju stručnjaci da su Karlos Alkaraz i Janik Siner naslednici najboljeg tenisera svih vremena, a polako se ka najvišoj pozornici približava brazilski biser - Žoao Fonseka.

Momak iz Rija nedavno je osvojio svoj prvi trofej, igrao je četvrtfinale turnira u rodnom gradu i odlučio da se posveti profesionalnoj karijeri. Fonseka je u planu imao odlazak na koledž u Ameriku, ali je usled dobrih rezultata promenio odluku.

- Gledam rivalstvo Alkarasa i Sinera i tu želim da budem. Želim da budem kao oni i želim da osvajam grend slemove. Federer mi je idol od malih nogu. Oduvek sam uživao gledajući njegove mečeve, njegov klasičan, lagan i elegantan stil. Voleo bih da mi ispriča svoje priče, kako bi znao šta da radim u najtežim trenucima - rekao je Fonseka, a potom nastavio.

- On je veoma talentovan, ali mnogi ljudi kažu da nije baš bio posvećen u mladosti. Voleo bih da to čujem od njega, jer bi on mogao da me nauči mnogo toga. Da mogu da razgovaram sa njim, pokušao bih najviše da izvučem iz njega.

