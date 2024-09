NESTVARNA TRANSFORMACIJA! Evo kako sada izgleda Jelena Dokić sa 30 kilograma manje (FOTO)

Nekada je bila jedna od najboljih teniserki sveta, a poslednjih godina taj isti svet oduševljava na drugi način – iskrenim ispovestima, epizodama iz ličnog života, često bolnim i teškim, ali i obračunima sa hejterima kojima smeta njen fizički izgled.

No, sada je možda neće prepoznati... Jelena Dokić smršala je 30 kilograma i ponovo iznenadila brojne pratioce na Instagramu.

Dugo traje njena borba sa viškom kilograma. Svojevremeno je uspela da ih se reši, a onda su joj, posle kraha ljubavne priče duge skoro dve decenije, uzvratili udarac. No, pred nama je sada nova osoba.

Podsećanja radi, Jelena Dokić je prethodnih godina prolazila kroz nekoliko turbulentnih perioda, a posle prekida duge veze, bila je na ivici samoubistva i u depresiji.

Posledice su se videle i na njoj, dobila je na kilaži, dok je uporedo ostala da radi u tenisu kao stručna analitičarka i pokušavala da se mentalno presabere. A kada je u tome uspela, počela je da i fizički radi na sebi, pa se efekat vidi sada.

Širok osmeh, daleko manji broj odeće i, kako sama kaže, 30 kilograma manje na istoj osobi.

- Ista osoba bez obzira na moje dimenzije. Bilo da je to 30 kilograma više na slici levo pre 10 meseci ili sada. Ponosna sam na sebe da jednak način. Jer moj konfekcijski broj i moja vaga me ne definišu. Moja ljubaznost, skromnost, lojalnost, dobro srce, snaga uprkos nedaćama i borbeni duh me definišu, to je ono što je stvarno važno. Niko na vašoj sahrani neće pričati o tome koliko ste debeli. Pričaće o tome ko ste bili kao osoba - napisala je Jelena.

Poručila je i da svako treba da se potrudi da bude što bolja osoba.

- Zato me nije sramota da pokažem fotografiju sa leve strane, jer veličina nije bitna dok god sam ja dobra kao osoba. Držaću glavu uspravno bilo da nosim veličinu 2 ili 20 i niko me neće posramiti, terati da mislim loše o sebi - dodala je Dokićeva.

