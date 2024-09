ĐOKOVIĆ ZABRINUO NAVIJAČE: Ono što je Novak rekao pred Dejvis kup će rastužiti mnoge

Meč Srbije i Grčke za ostanak u Svetskoj grupi igra se za vikend u dvorani "Aleksandar Nikolić", a pred meč govorili su Novak Đoković i Viktor Troicki.

Na početku je govorio mlađim generacijama.

- Nadam se da mi možemo da pomognemo i da inspirišemo mlađe generacije. Imamo najjači mogući tim, važno je da mladi momci osete kult reprezentacije, zajedništvo, pripadnost grbu, ogromnu želju i ljubav da se predstavi Srbija na svetskoj sceni na najbolji mogući način - istakao je Đoković na konferenciji za medije.

On se osvrnuo i na rezultate u 2024. godini i osvojeno olimpijsko zlato.

- Nije garant ako sam 100 posto spreman da mogu da osvojim bilo šta. Naravno da su šanse mnogo veće. Uvek je važno odati priznanje svim ostalim teniserima koji igraju na vrh nivou, sve mora da se zasluži. Svaka godina je izazov za mene. Zlato je bilo glavni cilj ove sezone, sve što sam dosad u olimpijskoj karijeri i te poraze koji su uticali na mene, uzimajući sve u obzir, to je najveći uspeh i nešto čime se najviše ponosim - poručio je Đoković.

Dodao je najbolji srpski teniser da želi da uživa u Dejvis kupu.

- Nemam nikakve planove, samo mislim na Dejvis kup. Zaista želim da uživam jer u zavisnosti od formata i kako će se stvari odvijati u narednim godinama, možda i poslednji put bude pred domaćom publikom u Dejvis kupu.

Đoković je izrazio i zadovoljstvo zbog otvorenog treninga, danas od 16.30 sati.

- Radujem se što ćemo imati otvoren trening, da vidimo ljude i da oni mogu nas da vide u opuštenom ambijentu. Ovo su retke prilike da možemo da treniramo u Pioniru, košarkaškom hramu. Mestu gde se poslednji put održao Dejvis kup, tamo kada sam igrao. Ljudi prate sport, vole tenis, postoji kultura tenisa u gradu i zemlji poslednjih 20 godina. Postoje rezultati i ljudi to cene, tako da se nadam da će i danas doći.

On je dodao i da je Srbija zemlja koja ima tenisku kulturu.

- Moj subjektivni osećaj je da ljudi dosta prate kada se održavaju takmičenja u Srbiji, ali isto prate i svetska takmičenja. Što je lepo, to nam godi i prija, svi to želimo, da što više ljudi prati. Lep, globalan sport, puno ljudi. Kao i svaki drugi je težak, pogotovo što je individualan sport, sve zavisi od vas, jako je surovo to. Imamo uspehe na svetskom nivou što inspiriše mlade generacije da se aktiviraju, da se zainteresuju za tenis i da ga igraju. S obzirom na to da je globalan sport, imate priliku da promovišete svoju zemlju - zaključio je Đoković.

Selektor Viktor Troicki naglasio je da očekuje podršku navijača.

- Dugo nismo igrali u Beogradu, želimo da se vratimo na pobednički niz, da popravimo gorak ukus iz Kraljeva (poraz od Slovačke, prim. aut.), zato nastupamo u najjačem sastavu, izuzev Lasla Đerea koji je povređen. Hvala svima, meni je kao selektoru velika čast i olakšan posao kada imamo najjači tim, iako protiv oslabljenog tima Grčke. Idemo na pobedu, jesmo favoriti, ali nećemo se opustiti - istakao je Troicki.

