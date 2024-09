BERETINI PUN HVALE ZA SINERA: "Kad dođe na turnir uvek je favorit"

JANIK Siner osvojio je Ju-Es open. Uspeh koji je napravio Italijan nije iznenadio njegovog zemljaka Matea Beretinija.

Trenutno 43. teniser sveta je istakao da je osvajač dve grend slem titule favorit na svakom turnur na kom učestvuje.

- Vođa italijanskog tenisa je Janik, koji je upravo osvojio još jedan Slem. On je broj jedan na svetu, ne znam koliko hiljada poena ima više od broja dva. U julu su me pitali ko će osvojiti Ju-Es open, a ja sam rekao Janik, jer objektivno, kada on dođe na turnir, on je favorit. To je impresivno, a mi samo pokušavamo da ga pratimo, dajemo sve od sebe - rekao je Beretini.

Nije se tu zaustavio sa pohvalama na račun prvog igrača planete.

- Videti Janika toliko ispred svih je iznenađujuće, ali i ne toliko, jer je njegov put oduvek bio jasan. Čak i kada su pričali da neće biti tako, ja sam bio siguran da će postati jači od svih - zaključio je Beretini.

Podsetimo, osim Ju-Es opena Siner je ove godine osvojio i Australijan open. Preostala dva grend slema - Rolan Garos i Vimbldon osvojio je Karlos Alkaraz.

