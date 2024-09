RUSIJA U ŠOKU! Dopingovao se ruski teniser, ali za razliku od Sinera - odmah je suspendovan!

Teniski svet je pre tri nedelje potresla informacija da je najbolje rangirani teniser sveta Janik Siner bio pozitivan na doping testu, ali da mu je dozvoljeno da igra i tokom istrage, pa je tek onda obelodanjeno da je oslobođen optužbi. Takve sreće ovog utorka nije bio njegov ruski kolega.

Podsetimo, Siner je komotno nastavio da se bavi tenisom i pored dva pozitivna rezultata na doping testiranjima, a posle petomesečne istrage za koju "niko živ" nije znao, oslobođen je optužbi baš pred početak Ju-Es opena (na kome je Janik Siner osvojio svoju drugu grend slem titulu u 2024)

Iako najnovije vesti o Sineru govore - da možda ipak "leti iz tenisa", Rusija je ostala zatečena informacijom da je jedan njen teniser danas od strane Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA) odmah suspendovan.

Naime, zbog iste nedozvoljene supstance zbog koje je svojevremeno na doping testu pala i Marija Šarapova, sada je iz belog sporta (istina, samo privremeno, dok se istraga ne završi) izbačen Danil Saveljev.

Ovaj 23-godišnji Rus, koji je u dublovima dogurao do 1.486. mesta u avgustu 2022, najpre je 20. avgusta (baš kada je obelodanjeno da je Siner oslobođen optužbi) obavešten da je u njegovom uzorku od 3. jula 2024., uzetom na ITF turniru u Hilkrestu, u Južnoj Africi, pronađena supstanca meldonijum.

Kako se on nalazi na Listi hormonskih i metaboličkih modulatora, a tu su navedene one stvari koje sportistima mogu da olakšaju ili poboljšaju takmičarske nastupe, a Savaljev nije imao validan "TUE" dokument (dozvolu lekara za terapijsko izuzeće, odnosno dozvolu da sme da, iz terapeutskih razloga, koristi i nedozvoljenu supstancu), ostavljen mu je rok za žalbu.

On je rešio da se ne žali na privremenu suspenziju, već da sačeka zvaničan proces istrage, pa je danas javnost obaveštena da je on "van tenisa, do daljnjeg" (do završetka rada "nezavisnog teniskog tribunala").

I, tu, samo po sebi, možda i nema ničeg spornog osim činjenice - da je javnost odmah obaveštena o tome.

A kada je utvrđeno da je Janik Siner pao na doping testu (i to na dva različita), niko o tome ništa nije znao u sportskoj javnosti, koja je o čitavoj aferi saznala - tek 20. avgusta, kada je saopšteno "da je istraga gotova i da Italijan može da igra".

Za razliku od njega, Rus je odmah suspendovan. Iako istraga tek treba da počne.

