"ZALJUBILA SAM SE U POGREŠNOG ČOVEKA": Sunovrat legendarne teniserke, imala je sve - sada jedva izdržava decu

NEKADA najbolja teniserka sveta Aranča Sančez Vikario nalazi se u velikim finansijskim problemima i njen život se pretvorio u pakao.

Podsetimo, prošle godine ona je završila na sudu zbog optužbi da je zajedno sa svojim bivšim suprugom Đozepom Santakanom izbegla plaćanje duga Banci Luksemburg, zbog čega joj je pretila višegodišnja zatvorska kazna.

Ipak, ova sada 51-godišnjakinja, osuđena je na uslovnu kaznu, uz pretnju odlaska u zatvor ako nešto slično finansijski uradi u naredne dve godine, a onda se rasplakala pred sudijama.

Jer, to je bio samo početak njenog pada.

Aranča Sančez je na nagovor svog bivšeg supruga osmislila plan da zaobiđe plaćanje poreza na dobit. Navodno, njih dvoje su pomenutoj banci dugovali oko 7,6 miliona evra, uključujući i kamate na ime poreza koji nikada nisu platili.

Slavna teniserka je tvrdika da je bila izmanipulisana od strane Santakane koji je od 2009. godine vodio brigu o finansijama. Na sudu je rekla da je bila spremna da plati dug, ali joj je tadašnji suprug rekao da je "on sve sredio i da nema razloga za brigu".

- Uradila sam ono što je on od mene tražio. Ja sam teniserka, nisam upoznata o svim detaljima kada je reč o imovini, firmama, ne razumem se u te stvari. Verovala sam suprugu - rekla je bivša teniska zvezda pred sudom u Barseloni.

Iako je tokom izuzetno uspešne teniske karijere zaradila oko 17 miliona evra, legendarna teniserka iz Španije sada jedva sastavlja kraj s krajem.



- Pola od svega što sam ikada zaradila kao profesionalna teniserka moram da dam kako bi se otplatio dug. Dvoje dece izdržavam tako da mi s novčanom pomoći "uskoče" prijatelji. Već sam se navikla na to. Neverovatno je koliko truda ulažem, a to ću morati do kraja života, da se sve ekonomski posloži. Stanje je jako, jako teško - rekla je ona.

Aranča Sančez Vikario se od muža razvela 2019. godine, a tužila ga je u SAD kako bi otkrila gde je njen novac, nakon što je Santakana navodno prodao svu imovinu koju je stekla tokom profesionalne karijere i pare prebacio u tu zemlju.

- Zaljubila sam se u pogrešnog čoveka, to je bila moja greška - rekla je ona na suđenju.

Arantxa Sánchez Vicario, en el juicio: "Mi marido es quien gestionaba todo"

Primer día de juicio contra la tenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana a quienes la Fiscalía acusa de un delito de alzamiento de bienes o de insolvencia punibles.#memolamadrid pic.twitter.com/lhP6izjnsH — Me mola Madrid #MmM (@memolamadridrev) September 13, 2023

Ona se tada kroz suze požalila da je njena finansijska situacija izuzetno teška i da praktično uspeva da preživi zahvaljujući prijateljima koji joj pomažu.

- Sposobna sam da izdržavam decu samo zahvaljujući novcu koji mi ostave prijatelji. Tako se borim. Dajem sve od sebe i neću se predati..

Svoju stranu priče izneo je i njen bivši suprug Đozep Santakana. On ističe da njegova bivša ne može da pobegne od odgovornosti za ovu finansijsku aferu. Kako je rekao, greška koju je napravila nije to što se zaljubila u njega, već to što je izbegavala plaćanje poreza i bila neodgovorna prema sopstvenoj porodici.

- Očekujem da će istina izaći na videlo kada se sve ovo jednog dana završi - rekao je bivši suprug.

Slavna španska teniserka je osvojila četiri grend slem titule: tri puta je bila najbolja na Rolan Garosu 1989, 1994. i 1998. godine, dok je na Ju-Es openu trijumfovala 1994.

