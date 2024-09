ARINA SABALENKA OSVOJILA JU-ES OPEN: Beloruskinja bolja od Amerikanke za treću grend slem titulu u karijeri

BELORUSKA teniserka Arina Sabalenka osvojila je pehar na Ju-Es openu, pošto je u finalu savladala Amerikanku Džesiku Pegulu sa 7:5, 7:5.

Trenutno druga na planeti je uspela da uzme trofej samo godinu dana nakon poraza u finalu od Koko Gof.

Sabalenki je posle dva Australijan opena (2023 i 2024) ovo treći grend slem pehar u karijeri. Zanimljivo, sva tri je osvojila na tvrdoj podlozi. Što se tiče Rolan Garosa i Vimbldona, najdalje je stizala do polufinala.

U prvom setu Pegula je prva stigla do brejka i povela 1:2. Nanizala je Sabalenka zatim četiri gema i došla do prednosti - 5:2. Na svoj servis kod vođstva 5:3 Beloruskinja nije stigla do set lopte, pa je Pegula napravila brejk i zatim izjednačila na 5:5. Kod vođstva 6:5 ova 26-godišnjakinja iz Minska nije iskoristila četiri set lopte, ali petu je uspela da pretvori u prednost - 1:0.

Već na startu drugog seta Sabalenka pravi brejk i stiže do 3:0. Amerikanka se međutim nije predala, vezala je pet gemova, i na semaforu je pisalo 3:5. Ovaj deo susreta se igrao u serijama, pa je tako Beloruskinja uzvratila sa četiri gema u nizu i osvojila titulu posle 114 minuta igre.

Podsetimo, u muškom finalu koje se igra ove nedelje od 20 časova sastaju se Janik Siner i Tejlor Fric.

