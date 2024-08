"NE ZNAM ŠTA DA KAŽEM"... Đoković dobio pitanje koje ga je izbacilo iz takta (VIDEO)

NOVAK Đoković je nakon poraza od Alekseja Popirina izašao pred novinare, a tamo je dobio jedno pitanje koje mu vidno nije odgovaralo...

FOTO: Tanjug/AP

Grend slem sezona je iza Novaka Đokovića, a ne pamti se kada ju je završio bez osvojenog trofeja. Porazio ga je Australijanac Aleksej Popirin rezultatom 3:1.

Nakon meča usledila je konferencija za medije na kojoj je srpski as otvoreno govorio o razlozima nespeha u Njujorku.

Tu je dobio jedno pitanje koje ga je vidno izbacilo iz takta, ali je sačuvao smirenost, te ipak odgovorio.

Naime, novinar je upitao Đokovića da li Popirin može ide do samog kraja i osvoji Ju-Es open.

Način na koji je postavio pitanje nije se dopao Novaku, jer je novinar pokušao na unizi uspeh Popirina, potceni njegov podvig, ali veličinu samog Đokovića.

Novak je prilično ljutito odgovorio:

"Ne znam šta da odgovorim to. Upravo je pobedio mene, aktuelnog šampiona, zaslužuje poštovanje. Alkaraz je ispao, ja sam ispao. Žreb se otvara, Janik Siner je glavni favorit, tu je Fransis Tijafo, Andrej Rubljov, svi mogu to da osvoje. Biće zanimljivo videti ko će to uraditi, poručio je vidno iznervirani Srbin.

