"DA SAM JA ZLATNI MOMAK KAO NOVAK...": Američki teniser rečima o Đokoviću podigao buru

Američki teniser, Frensis Tijafo pobedio je Bena Šeltona u trećem kolu Ju-Es opena. Meč se igrao u pet setova, rezultat je bio 3:2 (4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3).

Američki teniser, Frensis Tijafo trebalo je da bude rival Novaka Đokovića u četvrtom kolu Ju-Es opena, ali je Novak doživeo težak poraz od Alekseja Popirina.

Uprkos tome, reči Tijafoa o Srbinu su izazvale veliku pažnju.

Pre nego što je i saznao da neće igrati protiv Srpskog asa, NovakaĐokovića, Tijafo je dao zanimljiv odgovor šta misli o njemu.

- Nole! Mislim da nema potrebe da pričam o njemu. Sve je uradio u ovoj igri. Neverovatno je da je još uvek ovde, da budem iskren. Da sam ja osvojio zlatnu medalju, verovatno bih ostao u Srbiji, kulirao i pio kao ludak! - nasmejao je Tijafo čitavu salu, kako prenosi "Tenis magazin"

Ali tu se Tijafo nije zasutavio, uvek ima lepu reč da kaže za Novaka, a i da se malo našale.

- Zato je tu gde jeste. Novak je sjajan momak, stalno se šalimo, Zaista mi se sviđa. Ima 37 godina i još uvek želi da igra. To je ludilo, ali pravo, ali šta da kažem - to je on - rekao je Tijafo.

