"SRBI NE VOLE TENIS, VEĆ SAMO NOVAKA!" Dušan Lajović pričao o spektaklu koji to možda i neće biti bez Đokovića

DUŠAN Lajović je izgubio na startu Ju-Es opena, što je bilo očekivano jer mu je žreb dodelio Danila Medvedeva.

Foto: AP

Rus je bio bolji u četiri seta, 6:3, 3:6, 6:3, 6:1, a onda je izjavom posle meča potkačio i Janika Sinera i kompletan teniski svet. Međutim, ništa manje nije bilo zanimljivo ni u razgovoru Dušana Lajovića sa srpskim medijima u Njujorku.

Glavna tema je bio ATP turnir koji će se održati u Beogradu od 3. do 9. novembra u Areni, ali Novak Đoković najavio je da neće igrati, što će biti veliki udarac za takmičenje, jer Lajović smatra da Srbi ne vole tenis već samo najboljeg svih vremena.

- Iskreno, mogli smo to da vidimo i na Serbia openu i na nekim Dejvis kup izdanjima ranije kada smo igrali u Beogradu. Iskreno, ne mislim da su Srbi neki teniski fanovi, mislim da su fanovi doživljaja da pobeđuju sa Noletom i da gube itd. To verovatno ima neku dublju pozadinu. Sa druge strane, kada odeš na male turnire u Italiji, Francuskoj ili Španiji, njima je to u krvi, to su im društvena dešavanja, okupljaju se tamo i to je mesto gde provode vreme prateći tenis bez obzira na to da li ima italijanskih igrača ili ne. Kod nas se to ne dešava, ali bilo bi lepo da se promeni. Zavisi ko će igrati od drugih stranih igrača, ali videli smo na tribinama u Beogradu da publika baš i nema neko interesovanje za bilo kog drugog ko nije Novak ili top 3, što je nerealno gledati nekog takvog u Beogradu na turniru iz serije 250. Daj Bože da pogrešim i da budu pune tribine.

Banjalučani su prošle godine, na primer, fino popunjavali tribine na Srpska openu.

- Banjaluka je drugo i tamo nekako nema toliko dešavanja kao u Beogradu. Čak i kada sam igrao čelendžer pre 10 godina su bile pune tribine i drugačija je kultura ljudi tamo, željni su, ne znam sad da li konkretno tenisa, ali dešavanja. Beograd ima šta hoćeš i konstantno se svašta događa. Beograđani koji dolaze na tenis dolaze da budu viđeni, a ne da gledaju šta se tamo dešava.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.