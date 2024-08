SRPSKA "NARKO-TENISERKA": Sa maloletnikom švercovala 8,5 kilograma marihuane, a sada je na suđenju saznala sudbinu

Jelena M. (20), teniserka iz Beograda, osuđena je pred Višim sudom u Beogradu na tri godine i šest meseci zatvora zbog trgovine drogom.

- Presuda je pravosnažna i Jelena M. je upućena na izdržavanje kazne zatvora - kaže izvor blizak ovom slučaju za "Kurir".

Teniserka je uhapšena u martu prošle godine nakon što je policija u žutom "smartu" pronašla veliku količinu marihuane.

- Policija je u Kumodražu zaustavila automobil u kojem su se nalazile tinejdžerka i maloletnik (17), a pregledom vozila pronađeno je i zaplenjeno oko 8,5 kilograma marihuane - glasilo je tadašnje saopštenje srpske policije.

Potom je Više javno tužilaštvo u Beogradu u maju 2023. podiglo optužnicu protiv Jelene M. zbog sumnje da je, zajedno s maloletnikom, za kojeg je postupak razdvojen, prema prethodnom dogovoru neovlašteno prenosila narkotike i to za dalju prodaju.

- Optužnicom se okrivljena tereti da je kao saizvršilac počinila krivično delo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga - objavljeno je tada na stranicama tužilaštva.

- Postoji opravdana sumnja da se Jelena M. 12. marta ove godine zajedno sa maloletnim licem, prema kojem je postupak razdvojen, odvezla automobilom marke "smart" do Kopaonika, do mesta Novo Selo i od N. N. lica preuzela jednu crnu putnu torbu u kojoj se nalazilo ukupno 8,5 kilograma marihuane upakovane u 20 paketa i stavila je u prtljažnik. Prilikom povratka za Beograd osumnjičene su zaustavili policijski službenici SBPOK-a i lišili ih slobode.

Jelena M. je povremeno držala časove tenisa, a u automobilu su prilikom pretresa pronađeni i teniski reketi, pored droge.

Ona je tokom suđenja navodno priznala da jeste prenosila drogu, ali je tvrdila da je na to bila prisiljena. No, nije htela da otkrije ko ju je na to naterao.

