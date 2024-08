"VIŠE SILE SU TU U IGRI!" Novak Đoković objasnio Amerikancima kako stoje stvari sa Bogom

Novak Đoković nije teniski briljirao u 2024. godini sve dok nije napravio istinski podvig u Parizu i osvojio olimpijsko zlato. Upravo je o tome na vrlo zanimljiv način govorio nakon pobede u prvom kolu Ju-Es opena.

Gostujući na I-Es-Pi-Enu (ESPN), najvećem sportskom mediju na svetu, Nole je prvi put imao prilike da razgovora sa jednim od najpopularnijih američkih TV komentatora Skotom van Peltom.

Intervju je bio interesantan, a naročito - pred sam kraj.

Završavajući odgovor na jedno od brojnih pitanja, Nole je rečenicu okončao rečima:

- ... i tako sam ja, možda i najteže poraze, doživljavao upravo na Olimpijskim igrama: u Rio de Žaneiru 2016, u Tokiju 2021, pa sam zato, sa 37 godina, pomislio "Možda mi je ovo poslednja šansa".

Skot van Pelt se na to nadovezao ovako:

- Ja "pokrivam" golf, tokom čitave moje karijere u ovom biznisu. I, Tajger (Vuds, legendarni golfer) nikada nije rekao "E, ja ovo ne mogu da ostvarim". Ali gledao sam tebe (sad na Olimpijskim igrama u Parizu) i kažem sebi "Los Anđeles je za četiri godine... Ne kažem da neće moći to (da osvoji olimpijsko zlato 2028), ali šanse za tako nešto verovatno nisu baš odlične. Ovo je 'prozor' u kome to mora da se desi". A opet, igraš protiv čoveka s kojim si baš nedavno igrao i koji je verovatno jedan od najboljih na svetu (Karlos Alkaraz), morao si pritom da napustiš Rolan Garos zbog kolena... Nekako sam imao osećaj kao da su se sve te stvari "potrefile" i napravile tu stazu za tebe.

Novak Đoković nije hteo da govori o slučajnostima.

Nije ni o sreći.

Nije čuveni američki TV komentator od Novaka čuo ništa što sportisti obično kažu.

- Znate, ja verujem da postoje neki sudbonosni trenuci - počeo je Nole. - Stvarno verujem da su ovde neke više sile "umešale prste". U određenim segmentima vaše karijere, te sile su zaista "u igri". I... ovo je bio jedan od tih momenata, sigurno.

Skotu van Peltu Nole nije ponavljao ono što je desetinama puta rekao i tokom Olimpijskih igara, i posle osvajanja zlata na Igrama u Parizu: "Veliki je Bog". Ali bilo je to više nego jasno iz njegovih reči o višim silama.

Novak Đoković i krstić koji nosi oko vrata / FOTO: Tanjug/AP

Intervju je, gotovo u dahu, priveo kraju sledećim rečima o Olimpijskim igrama u Parizu:

- Sve je to bilo kao na filmu. Iskreno vam kažem. Igram protiv Alkaraza u finalu, a nekoliko sedmica pre toga nas dvojica igramo finale Vimbldona, i on me "ispraši", onako, stvarno. Ali to je, čini mi se, meni išlo u korist, jer sam znao da, verovatno, u Parizu ne mogu da odigram toliko loše koliko sam u Londonu. Nije to bio moj dobar meč, to vimbldonsko finale. Znao sam ja da će on (i finalu Olimpijskih igara) izaći na teren i igrati dobro, ali svidele su se meni moje šanse. Tokom celog turnira sam se osećao sjajno i igrao sjajno. I, nije mi nedostajala motivacija.

"Svakako!", dobacio je čuveni komentator.

- Mislim, igrate za svoju zemlju - nastavio je Nole. - Olimpijske igre su najstariji, najvažniji događaj u istoriji sporta. Postoji nešto "ekstra" tu. Moji sunarodnici iz srpskog olimpijskog tima su bili tu. A ono kako su me dočekali kada sam se vratio u olimpijsko selo je nešto nezaboravno. Nešto jedinstveno. To je najlepši momenat moje karijere. Nikada nisam osetio tako intenzivne emocije ni na terenu. Veoma sam zahvalan na tome - rekao je Nole.

Evo i celog intervjua koji je Đoković dao za Skota ven Pelta sa I-Es-Pi-Ena:

Kada ponovo igra Novak Đoković?

Nakon što je Novak Đoković pobedio na startu Ju-Es opena, on će na teren opet u noći između srede i četvrtka po našem, srednjoevropskom vremenu.

Kada je tačno na programu vrlo zanimljiv duel, organizatori još uvek nisu saopštili.

